23 Volts

Rua do Freixo 1071, Porto (CACE Cultural do Porto). Até 2 de setembro. Entrada grátis.

Para assistir a um festival de artes performativas: concertos, performances, mostras de artistas oriundos do Brasil, Chile, Argentina e Portugal ocupam, entre 31 de agosto a 2 de setembro, a Central Elétrica do CACE Cultural do Porto. A 4.ª edição do VOLTS – Encontro Internacional de Artes Performativas está de regresso e traz consigo uma mão cheia de reflexões. Poderá, a título de exemplo, assistir ao espetáculo de Joana Castro, “Darktraces”, apresentado esta sexta-feira, às 19 horas, focado na temática da vida, da morte e da solidão, partindo de quatro identidades. Também Renata Carvalho, do Brasil, apresenta Manifesto Transpofágico, obra que tem passado por uma série de festivais cénicos, e que, ganhando vida através do corpo da própria artista, pode também ser definido como um “manifesto de um Corpo Travesti”. Estes são apenas dois exemplos — conheça aqui a programação completa. A entrada é gratuita, mediante de preenchimento do formulário para aceder aos bilhetes.

World Battle 2023

Alfândega do Porto. Até 3 de setembro. Bilhetes a partir de 30€.

Para ver alguns dos melhores dançarinos do mundo: desde segunda-feira que a Alfândega do Porto recebe mais de 600 atletas de todo o mundo, de 70 nacionalidades, que participam num festival internacional de desporto e cultura urbana. A decorrer até domingo, 3 de setembro, o programa inclui oficinas de dança, demonstrações, workshops, uma feira de lifestyle e duas grandes competições: além da qualificação do Breaking para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, edição de estreia da modalidade, que já decorreu), as “olimpíadas culturais”, entre 1 e 3 de setembro, onde mais de 300 atletas e fãs da modalidade se vão juntar para nomear os vencedores do World Battle 2023. Bilhetes disponíveis online, a partir de 30€.

Lota d’Ávila

Av. Duque d’Ávila 42B, 1050-053 Lisboa. Tel.: 925 906 950. De 1 a 30 de setembro. Quarta-feira a sábado, das 18h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 16h.

Para não perder o waffle de sapateira de Marcella: é a Cella da chef MarcellaGhirelli, que popularizou a famosa sandes de pastrami da Comida Independente, que estreia um novo capítulo na barra da Lota d’Ávila: a partir de 1 de setembro, esta secção do restaurante, que se concentra no produto do mar, estará sob a gestão de cozinheiros convidados, que, mantendo a tónica no peixe e no marisco, vão conferir-lhe nova dinâmica, com menus, serviço e horário próprios. Ghirelli, que estreou a sua marca com uma feliz residência na Kitchenette Pop Up Café, instala-se aqui ao longo do mês de setembro onde, de quarta-feira a domingo, vai servir um menu com três capítulos. Para começar, as três tapas: o taco com peixe do dia, batata-doce, salsa verde e furikake; o tártaro picante, com atum, gema curada, molho encarnado e cogumelo; e o okonomiyaki, uma panqueca de polvo, chucrute e pó de bacon. Para consolidar a refeição, uma de três sanduíches: a Po’Girl, com camarão, maionese de cajun, masago, vinagrete, cumaru; a Curry Banh Mi, com peixe do dia, pasta de curry, ananás grelhado, daikon e cenoura; e, por fim, o Waffle de Sapateira, com sapateira, gribiche, óleo de coentro, pimenta isot. Para terminar em grande, um pudim com caramelo salgado.

Jncquoi Frou Frou

Avenida da Liberdade, 144, Lisboa. Segunda a quarta-feira e domingo, das 19h à 00h; quinta-feira a sábado, das 19h às 2h.

Para provar a mais fresca (e excêntrica) novidade de Lisboa: é Jean-Philippe Demeyer, considerado um dos 100 melhores arquitetos pela Architectural Digest, quem asssina os interiores do novíssimo projeto do grupo Amorim Luxury, de portas abertas desde 1 de setembro. Na Avenida da Liberdade, onde já tem dois projetos (o Jncquoi e o Jncquoi Ásia), nasce agora versão Frou Frou, diferente em muitos aspetos: além da estética única, que é uma alusão aos “loucos anos 20 mais elitistas da China underground”, descreve a marca, há ainda o fator imersivo — o objetivo é que o cliente entre e se sinta numa bolha de som, através de uma “acústica perfeita”, idêntica a de um estúdio de gravação (a cargo deste projeto sensorial esteve o produtor e designer de som, Hovannes K). Já na cozinha, a operação está nas mãos do chef Ku Yan Onn: para a proposta gastronómica sugere os pratos mais emblemáticos da gastronomia chinesa, como o pato cantonês com molho de ameixa, ou os noodles de Hong Kong com lavagante. Depois do jantar, a animação continua, com uma programação que inclui performance ao vivo de Miss Frou Frou, bem como atuações com instrumentos tradicionais chineses.

IDB Rooftop

Praça José Queirós 1, 1800-237 Lisboa. Quinta-feira, das 12h às 21h; sexta-feira e sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 20h.

Para experimentar uma atividade nova (ou não, há opções para tudo): o mês de setembro arranca com programação muito diversificada no rooftop do IDB Lisbon, que vai desde as sessões de quiz, a noites de cozinha italiana. Mais boémias, atléticas ou radicais, este fim de semana já há muito para aproveitar. Vejamos. Todas as quintas e sexta-feiras, há happy hour, das 15 horas às 18 horas, com cerveja a 1€ e sidra a 1,5€. Ao sábado, a partir das 17 horas, há aulas de patins e skate (pode inscrever-se através do Instagram). Já no domingo, pode provar o Dede’s Brunch, refeição substancial preparada pelo chef Dede, com panquecas incluídas, das 12h às 15h — se abusar muito, regresse para a sessão de treino funcional, das 18h às 19h, iniciativa organizada pela “Correr Lisboa”.

Sommersby Out Jazz

Jardins do Palácio Marquês de Pombal. Todos os domingos de setembro, a partir das 17 horas. Entrada livre.

Para entrar com o espírito certo na nova semana: depois da passagem por vários jardins de Oeiras, o Somersby Out Jazz regressa aos Jardins do Palácio Marquês de Pombal para fechar mais uma edição. O evento que encerra, da melhor forma, os fins de semana inclui programação eclética, que vai do jazz, ao soul, hip hop ou funk. A 3 de setembro em destaque estão Vampiro Submarino e João Dinis. A partir das 17 horas e até ao pôr do sol, conte ainda com Mr Monaco, Mary B ou Suzie And The boys ao longo do mês (pode consultar aqui a programação completa).

MEO Kalorama

Para fechar a temporada de festivais de verão: a segunda edição do MEO Kalorama está de regresso ao Parque da Bela Vista, em Lisboa. E, se perdeu Blur ou a dupla francesa The Bleze, os dois grandes destaques do primeiro dia, saiba que ainda sobram 48 horas de concertos para aproveitar. De Florance and the Machine, a Belle & Sebastian, Aphex Twin, Arcade Fire ou Pabllo Vittar, veja aqui a seleção do Observador dos 15 espetáculos a não perder.

“Retratos Fantasmas”

Para uma tarde no cinema: estreou no final de agosto o novo trabalho do realizador Kleber Mendonça Filho, que aqui conta a história do centro do seu Recife, no Brasil, nesta longa-metragem de 1h33. Fruto do trabalho de sete anos, a história do documentário é relatada através da união de imagens de arquivo, fotografias e registos em movimento, que demonstram como os acontecimentos da região condicionaram o comportamento da sua população. Vencedor do Prémio do Júri 2019 com o filme Bacarau, “Retratos Fantasmas” marca o regresso de Kleber ao Festival de Cannes.

BoCA 2023

Vários locais. Até 15 de outubro.

Para um fim de semana na companhia de arte: a 4.ª edição da Bienal de Artes Contemporâneas (BoCA), evento que reúne o trabalho de 30 artistas, distribuídos por 32 espaços em Lisboa e Faro, começa já no sábado, 1 de setembro. A decorrer até 15 de outubro, a programação arranca com duas propostas. “Quimera”, de Héctor Zamora, artista visual mexicano, apresenta um conjunto de balões que assumem, a partir da forma, diferentes palavras, numa homenagem ao “grupo de vendedores ambulantes imigrantes que vendem balões, espalhados por diferentes praças e jardins das duas cidades”, lê-se no site — começa por Lisboa, onde poderá ser vista já a partir deste sábado, das 10h às 13 horas, em três locais: Praça do Comércio, Praça do Rossio e Parque Eduardo II. Também a instalação do argentino Gabriel Chaile estará em exibição a partir deste sábado: assentando “na investigação de longa data de comunidades empobrecidas, rituais e hábitos da sua casa na Argentina”, inclui “objetos escultóricos, como potes e fornos de barro que, muitas vezes, assumem traços antropomórficos”, referências aos “rituais comunitários e celebratórios” à volta da comida, que são homenagem à memória das pessoas que fizeram a resistência civil. Pode ser vista das 10h às 21h, no MAAT – Musei de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Consulte aqui a programação completa da BoCA 2023.

Chefs on Fire

Fiartil – Feira de Artesanato do Estoril. De 7 a 9 de setembro, das 12h à 00h. Bilhetes a partir e 75€ (20€ para as crianças).

Para começar a planear o próximo fim de semana: depois do pop-up em Aveiro, eis que o super festival gastronómico regressa para mais uma edição, fazendo um novo takeover de três dias (7, 8 e 9 de setembro) à Fiartil – Feira de Artesanato do Estoril. Ainda que a sugestão seja relativa ao próximo fim de semana, a nossa ideia é que utilize estes dias para preparar o futuro próximo: se não quiser faltar ao acontecimento anual que junta dezenas de renomados chefs nacionais e internacionais, não há tempo a perder — os bilhete estão quase a esgotar. Alexandre Silva, Vitor Adão, João Rodrigues, David Jesus, André Magalhães, Tiago Feio, Natalie Castro, Marlene Vieira, Vasco Coelho Santos ou António Galapito — sem esquecer os convidados do palco Espanha, como Rafa Zafra — são só alguns dos nomes que, em torno do fogo e com os mais elementares recursos (os que são possibilitados pelo ambiente exterior), assumem a proposta gastronómicas do Chefs on Fire (pode consultar aqui ia lista completa). A isto junta-se a música nacional, com um total de 11 concertos, que incluem Pedro Mafama, Moullinex e o Gru Panic, Mirror People ou Benjamim e Samuel Úria. Existem duas modalidades de bilhete: o de três dias, que inclui 15 doses de comida e dez bebidas; ou o diário, com cinco doses de comida e duas bebidas — para crianças, há doses ilimitadas na zona kids. Bilhetes a partir de 75€ (20€ para os miúdos), disponíveis online.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.