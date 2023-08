Pelo segundo ano consecutivo, o MEO Kalorama ocupa durante três dias o Parque da Bela Vista, em Lisboa. O festival está de volta entre esta quinta-feira, 31 de agosto, e sábado, 2 de setembro. Ao todo, serão dezenas de concertos, do início da tarde até à noite, para desfrutar em quatro palcos. É o último grande festival do verão.

Este ano, o recinto foi reconfigurado para se tornar mais confortável e para que haja menos interferências de som entre os palcos. Além disso, haverá mais espaço para circular na Bela Vista. A organização espera receber perto de 40 mil pessoas por dia. Também foi alargada a oferta artística, uma vez que o MEO Kalorama reforçou a parceria com a galeria Underdogs, que irá instalar diversas peças pelo recinto.

O dia mais concorrido é sexta-feira, mas ainda há bilhetes à venda para todos os dias. As entradas diárias custam 65€, enquanto os passes gerais estão disponíveis por 160€. Todos os que tenham Cartão Jovem podem usufruir de um desconto de 25€ nos passes. Se o seu destino nos próximos dias for o Parque da Bela Vista, leve as nossas sugestões consigo.

