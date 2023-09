Este é o Alfa Romeo 33 Stradale, um exuberante coupé com dois lugares e linhas fluídas, com óbvias ligações ao mundo da competição, tendo sido apresentado junto ao F1 da marca e à dupla de pilotos oficiais, nomeadamente Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. O novo desportivo serve ainda para homenagear um clássico da Alfa Romeo com o mesmo nome, precisamente o 33 Stradale que foi apresentado a 31 de Agosto de 1967, no circuito de Monza, na véspera do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, que 56 anos depois se realiza este fim-de-semana na mesma pista transalpina. Do 33 Stradale de 1967 foram fabricadas somente 18 unidades.

Este é o 33 Stradale, de que foram fabricadas 18 unidades entre 1967 e 1969 13 fotos

Já o novo 33 Stradale, desenhado pelo centro de estilo da Alfa Romeo, será produzido numa edição limitada a apenas 33 unidades. Todas elas já terão sido vendidas, por um valor não especificado, mas que fontes do construtor italiano colocam próximo de 1 milhão de euros. A construção, de forma artesanal, está a cargo da Carrozzeria Touring Superleggera. Não foi anunciada a origem do chassi utilizado, mas tendo em conta que é todo em fibra de carbono e face à semelhança entre as dimensões, sobretudo a distância entre eixos, deverá ter sido herdado do Maserati MC20.

O 33 Stradale regressou a Monza. Aqui está junto ao F1 da equipa Alfa Romeo Team Stake e aos dois pilotos oficiais, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu 9 fotos

Apesar das linhas de um verdadeiro desportivo, o 33 Stradale não pretende abrir mão de um certo nível de luxo e de conforto. Daí que os amortecedores sejam controlados electronicamente para assegurarem rigidez em condução rápida, para depois se tornarem mais macios em ritmo de passeio E para não raspar nas lombas ou facilitar as entradas e saídas das garagens, a suspensão anterior pode elevar a altura ao solo em 5 cm. Para travar, o 33 Stradale confia na Brembo, que equipou o modelo com maxilas de seis pistões à frente e quatro atrás, com discos em carbocerâmica com 390 mm de diâmetro à frente e 360 mm atrás.

Dois motores para dois tipos de clientes

Para agradar simultaneamente a gregos e a troianos, que é como quem diz, aos condutores que pretendem um superdesportivo com motor de combustão, mas também aos que procuram um modelo eléctrico, a Alfa Romeo concebeu duas versões do 33 Stradale, propondo 620 cv na versão equipada com o motor 3.0 V6 biturbo e 750 cv na versão a bateria.

Veja aqui o interior refinado do novo 33 Stradale 9 fotos

A versão com motor de combustão pesa apenas 1500 kg e reivindica um Cx de 0,38, o que explica o facto de anunciar uma velocidade máxima de 333 km/h, um valor muito respeitável para um desportivo deste tipo. Paralelamente, o peso reduzido e a potência generosa permitem ao mais recente desportivo da Alfa Romeo ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,0 segundos.

A versão eléctrica do 33 Stradale usufrui da experiência da Maserati com o GranTurismo Folgore, mas há diferenças substanciais entre o coupé de quatro lugares eléctrico e este novo coupé de dois lugares mais desportivo. O 33 Stradale monta apenas um motor eléctrico, mas com 750 cv, para ser mais leve e por a tracção traseira estar mais em linha com o que pode esperar um potencial cliente.

Os detalhes da criação mais recente (e emocionante) da Alfa Romeo em décadas 7 fotos

O Alfa Romeo instala uma bateria com 102 kWh de capacidade bruta e uma capacidade útil de 90 kWh, o que segundo a marca é suficiente para assegurar a possibilidade de percorrer 450 km entre visitas ao posto de carregamento. A generosa bateria implica que o peso dispare para 2100 kg, mais 600 kg do que o 33 Stradale com motor de combustão. Contudo, a versão eléctrica do novo desportivo consegue atingir 310 km/h e mantém a capacidade de ir de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos, precisamente o mesmo valor reivindicado pela versão equipada com o 3.0 V6 biturbo.