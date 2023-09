No conjunto do ano, e até final de julho, já foram atribuídos 649 vistos gold para aquisição de imóveis, num total de 337 milhões de euros, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o que significa aumentos, respetivamente, de 13,7% e 16% face ao ano anterior. Há um ano, segundo contas do Observador, tinham sido concedidos, de janeiro a julho, 573 vistos para a aquisição de imóveis, num total de 290 milhões.

Este ano, e com a perspetiva de o regime mudar, a partir de fevereiro os números saltaram. Em fevereiro foi anunciado o programa Mais Habitação que pretendia, inicialmente, pôr fim a estes vistos. E com isso depois de em janeiro e fevereiro os registos andarem à volta dos 30 milhões por mês, em março atingiu o valor mensal mais alto deste ano — 57,2 milhões em 119 vistos, mantendo-se acima dos 50 milhões nos meses seguintes (abril – 51 milhões; maio – 56,7 milhões; junho – 54,75 milhões). Em julho, altura em que se aguardava a decisão do Presidente ao pacote Mais Habitação, depois da aprovação no Parlamento, os vistos concedidos para aquisição de imóveis voltam a cair.

Só em julho, segundo dados divulgados inicialmente pela Lusa, foram concedidos um total de 61 ARI no critério de aquisição de bens imóveis, totalizando 41 milhões de euros, dos quais 7,8 milhões de euros (22 vistos ‘gold’) corresponderam a compra para reabilitação urbana. Já o critério de transferência de capitais ascendeu a 25,1 milhões de euros, num total de 65 ARI atribuídos. O que significa que o investimento captado através do programa de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI) somou 57,2 milhões de euros em julho, mais 30% que um ano antes e menos 27% que os 79,8 milhões de euros registados em junho.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.