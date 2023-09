São relatos contraditórios. A Ucrânia garante que a Roménia foi atingida por drones russos durante a noite, durante um ataque a infraestruturas portuárias ucranianas no rio Danúbio. No entanto, da Defesa aos Negócios Estrangeiros, várias pastas governamentais romenas vieram já negar.

A manhã foi ainda dominada pela visita do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a Sochi, estância balnear russa, onde esteve reunido com o Chefe de Estado. O acordo dos cereais no Mar Negro foi o tema principal, ainda que a posição russa não se tenha alterado.

Saiba tudo o que aconteceu na manha do 558.º dia de guerra na Ucrânia.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

???????? pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023