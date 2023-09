Depois de tudo o que se passou no domingo no Estádio do Dragão entre FC Porto e Arouca, e que teve vários capítulos de continuidade em forma de comunicado (não só dos portistas mas também do Conselho de Arbitragem da Federação, da Altice, do Benfica e do Sporting), o universo azul e branco volta a ter mais uma polémica nascida, criada e circunscrita às redes sociais mas com abalos que vão sair das mesmas.

A propósito de uma publicação no Facebook sobre o regresso de Francisco Conceição à Invicta por cedência de uma temporada do Ajax, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do clube eleito no último sufrágio, criticou também Sérgio Conceição, tratando-o como “falhado”.

“Agora teremos o Mini [n.d.r.: Francisco Conceição]. Que saiu a dizer mal e de borla. E o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco. E continua tudo cego. Culpam a SAD, os jogadores, os árbitros, o VAR, até o apanha bolas, o anti-jogo dos adversários… Ninguém vê o óbvio. Temos um treinador falhado. Agradeçamos o passado e xau que se faz tarde. Porque com ele não vamos lá. E não tem fair play“, terá escrito o líder portuense numa resposta a uma outra publicação no Facebook que entretanto apagou.

Ainda assim, o print screen desse mesmo comentário, que não foi o primeiro em que Rui Moreira deixou críticas ao técnico que chegou ao Dragão no verão de 2017 e bateu todos os recordes de jogos, vitórias e títulos pelos azuis e brancos, não tardou a rodar pelas redes sociais, com Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões (que na altura da saída de Francisco Conceição não deixou também de fazer reparos), a defender o treinador. “Falhado é o presidente da Câmara arguido num processo de corrupção”, escreveu o líder da principal claque dos azuis e brancos. “Vergonha é ser eleito pelos sócios e não comparecer nas reuniões do Conselho [Superior]”, acrescentou mais tarde Fernando Madureira no Instagram.

