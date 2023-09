Já arrancou a contagem decrescente para a apresentação do novo Peugeot 3008. A revelação internacional – onde o Observador vai estar – está marcada para 12 de Setembro, mas uma fuga levou a marca francesa a rever a estratégia, optando por libertar as primeiras quatro fotos oficiais do exterior do novo modelo, despido de qualquer camuflagem.

Para animar a espera, são quatro as imagens que nos deixam já com uma ideia muito concreta acerca da evolução estilística encarnada nesta nova geração do 3008, em concreto a sua variante exclusivamente eléctrica. E esta promete, desde logo, por assentar numa plataforma projectada especificamente para veículos a bateria, a STLA Medium. Trata-se de uma novidade absoluta na história da marca do leão, com a promessa de que tal permitirá oferecer até 700 km de autonomia.

As primeiras fotografias revelam que o SUV compacto francês abandona as formas do passado para exibir uma frente agressiva e uma silhueta mais fluida, com a linha descendente do tejadilho mais pronunciada e uma traseira maciça. O facto de recorrer à primeira plataforma específica para veículos eléctricos antecipa uma maior eficiência energética – o que se traduz por melhores consumos e autonomias – face aos electricos actuais da Peugeot, todos eles montados sobre plataformas que nasceram originalmente para motores de combustão.

A única foto que existe do interior mostra o que deverá ser a nova solução estilística para o tablier da marca francesa, com um generoso ecrã que se estende da zona em frente ao condutor até para lá do local habitualmente ocupado pelo ecrã central. O estilo é mais “clean”, para reforçar a sensação de espaço a bordo, mantendo-se a volumosa consola central para salientar a sensação de cockpit para quem está ao volante.