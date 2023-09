Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre o sismo em Marrocos

O sismo registado esta sexta-feira em Marrocos já provocou mais de 1000 mortos e mais de 1200 feridos. O número de vítimas do abalo de magnitude 6,8 deverá continuar a aumentar, já que as equipas de busca e salvamento estão ainda no terreno, os militares do exército marroquino foram mobilizados para participar nas operações de socorro e são ainda muitos os edifícios destruídos onde ainda ninguém conseguiu chegar. Este sismo é, aliás, o maior dos últimos 120 anos — desde que há registo — em Marrocos. Pelo mundo, registam-se, no entanto, sismos devastadores, que provocaram milhares de mortos e deixaram um rasto de destruição, como na China, na Indonésia, ou na Turquia.

1976. Tangshan, China

Foi em 1976 que Tangshan, na China, tremeu. Aqui, um sismo de magnitude 7,8 matou cerca de 250 mil pessoas, apesar de o número de vítimas não ser muito claro, já que o governo chinês sempre recusou avançar dados concretos.

Tangshan era uma cidade industrial e ficou praticamente destruída. A sua reconstrução só ficou concluída 45 anos depois.

2004. Sumatra, Indonésia

O sismo de magnitude 9,1 ao largo da ilha de Sumatra, na Indonésia, desencadeou o tsunami mais devastador deste século. Morreram cerca de 230 mil pessoas. As ondas gigantes do tsunami provocaram, aliás, a maioria das vítimas mortais — cerca de 170 mil.

2008. Sichuan, China

Um sismo de magnitude 7,9 teve o seu epicentro a cerca de 100 quilómetros de Chengdu, capital de Sichuan, na China, onde viviam mais de 10 milhões de pessoas. A violência deste sismo, registado a 12 de maio de 2008, fez milhares de vítimas: morreram mais de 85 mil pessoas, incluindo cinco mil crianças.

Este sismo aconteceu ao início da tarde, num período em que as pessoas regressavam às escolas e ao trabalho. A província de Sichuan ficou praticamente destruída e deixou quase cinco milhões de habitantes sem casa.

2010. Haiti

Em janeiro de 2010, o sismo de magnitude 7,3 provocou a morte de mais de 222 mil pessoas, segundo os dados da Organização das Nações Unidas. E mais de um milhão ficaram desalojadas.

Apesar de não ter sido o que registou a maior intensidade de sempre, este sismo é considerado um dos mais mortais de sempre.

2023. Turquia e Síria

Foi este ano, a 6 de fevereiro, que a terra tremeu na Turquia e na Síria. O sismo de magnitude 7,8 foi considerado pela ONU como “o pior desastre natural num século na Europa”. Morreram quase 50 mil pessoas — incluindo mais de 6 mil na Síria –, mais de 100 mil ficaram feridas e milhões de pessoas ficaram desalojadas.

Na altura, de acordo com as informações avançadas pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cerca de 3,3 milhões foram obrigadas a deixar as regiões onde viviam.

Tal como se prevê que aconteça em Marrocos, na Turquia também foram sentidas réplicas — foram mais de 13 mil no período de um mês.