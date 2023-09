Pela primeira vez, em 2020, a Supertaça Espanhola realizou-se na Arábia Saudita. A competição disputou-se em formato de final a quatro – com meias-finais e final –, ao contrário do que aconteceu no ano anterior, onde só um jogo foi necessário para decidir o título. Além de Real Madrid, Atl. Madrid e Valência, também o Barcelona participou no torneio que se jogou no Médio Oriente, tendo perdido para o rival merengue na meia-final.

A Supertaça Espanhola é uma competição tutelada pela Real Federação Espanhola da Futebol (RFEF), na altura presidida por Luis Rubiales, o dirigente que beijou Jenni Hermoso nas comemorações da conquista do Mundial de futebol feminino vencido pela Espanha. Rubiales, como revela o El Mundo, terá acordado com o Barcelona um valor entre os 6,8 e os oito milhões de euros para o emblema catalão jogar na Arábia Saudita, mas ocultou que tivesse prometido pelo menos 24 milhões de euros a Piqué, jogador do clube blaugrana, por intermédio da Kosmos, a empresa do ex-defesa, devido a serviços de intermediação com o estado saudita.

“Espero que estejas contente por garantir entre 6,8 e oito milhões para o teu clube”, escreveu Rubiales num email enviado ao CEO do Barcelona, Óscar Grau, sem revelar que ia pagar um valor mais elevado a um jogador do clube. O então presidente da RFEF celebrou um acordo para a realização da Supertaça Espanhola no Médio Oriente com o Estado saudita no dia 14 de setembro de 2019, sendo que a primeira edição da prova realizada nessa região do globo aconteceu em janeiro do ano seguinte.

O contrato entre a RFEF e a Arábia Saudita contemplava três edições da Supertaça mais três de opção. A participação do Barcelona valia ao clube desde logo seis milhões de euros, sendo que o restante montante dependia da prestação na prova. Se os blaugrana perdessem na meia-final (o que acabou por acontecer), o clube apenas arrecadava mais 800 mil euros. No caso de a equipa terminar em segundo, o emblema catalão recebia 1,4 milhões. O prémio mais apetecível eram os dois milhões pela conquista do troféu.

Segundo o jornal espanhol, Luis Rubiales, além de não ter referido ao CEO do Barcelona o montante prometido a Piqué, inicialmente, também não divulgou qual o país com o qual o contrato tinha sido celebrado. “Confirmo que o Barcelona aceita”, respondeu Óscar Grau. “Quero felicitar-vos pela mudança do formato, pois é bom para a promoção do futebol espanhol, para a sua divulgação e benéfico para os clubes participantes”.

Luis Rubiales anunciou recentemente que se vai demitir do cargo de presidente da RFEF devido à polémica gerada pelo beijo a Jenni Hermoso, após inicialmente se ter negado a fazê-lo. A jogadora já formalizou uma queixa à Procuradoria por considerar que o ato não foi consentido e Rubiales será ouvido pela primeira vez esta sexta-feira.