Estamos perante um descampado de terra e alguma vegetação selvagem. No início escuta-se aquilo que parecem ser sons provindos de um terramoto ou de um vulcão em estado de erupção. Tudo o que se passa depois neste campo desabrigado inspira ares de uma realidade pós-apocalíptica. Que lugar ocupam os corpos que sobrevivem a este tipo de catástrofe? Como é que estes podem improvisar a salvação dos que daí surgirem? As perguntas que em 1997 levaram o coreógrafo Francisco Camacho e o dramaturgo André Lepecki a criarem “Gust” são as mesmas que mapeiam agora a remontagem desta peça que se tornou icónica no panorama da dança portuguesa. Passados 26 anos, os dois criadores regressam aos palcos com uma nova versão, desta feita intitulada “Gust9723”. Será apresentada primeiro no Teatro Rivoli, no Porto, dias 15 e 16 de setembro e, de seguida, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 23 de setembro.

Em palco estão 15 pessoas, intérpretes da sua passagem por este campo, cujos corpos deambulam sob uma intensa rajada de vento. O seu título original remete para uma fotografia colorida exibida numa caixa de luz do artista canadiano Jeff Wall, “A Sudden Gust of Wind” (1993), na qual se retrata uma paisagem plana e aberta onde quatro figuras, em primeiro plano, surgem congeladas enquanto se confrontam com uma súbita rajada de vento. Tal como naquela foto, em “Gust” corpos movem-se devido a causas e forças externas, complicando a noção de livre vontade. Francisco Camacho imaginou esses corpos-projéteis habitando uma paisagem desolada, construindo por entre escombros e sombras de mundos imaginários um lugar onde o acidente traz consigo a promessa da desejada mudança.

Ao regressar a “Gust”, 26 anos depois, Francisco Camacho teve a possibilidade de voltar a ver como é que aquela realidade agreste ressoa nos corpos dos bailarinos. Num dos aspetos mais importantes da remontagem está o facto de ter voltado a trabalhar com muitos dos intérpretes que fizeram parte da estreia. Seis do elenco de 1997 (Begoña Méndez, Carlota Lagido, Filipa Francisco, Marta Coutinho, Miguel Pereira, Rolando San Martín), e nove que se juntam agora ao projeto (Beatriz Marques Dias, Beatriz Valentim, Bruno Senune, Francisco Rolo, Hugo Marmelada, João Oliveira, Magnum Soares, Mariana Tengner Barros, Sofia Kafol).

