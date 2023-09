Depois de ter massacrado “Um Crime no Expresso do Oriente” e esquartejado “Morte no Nilo”, Kenneth Branagh regressa à pele de Hercule Poirot para o “desconstruir” mais uma vez, e ao mundo de Agatha Christie para o continuar a descaracterizar, e a desfazer tudo o que ela fez bem. Desta vez, em “Mistério em Veneza”, que transporta para o sereníssimo pós-II Guerra Mundial a intriga do livro A Festa das Bruxas, ambientado numa sumptuosa casa situada na Inglaterra rural, e de cujo enredo Branagh e o argumentista Michael Green conservaram apenas o passar-se durante o Halloween, ou Dia das Bruxas. Do resto, nada ficou.

