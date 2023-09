“Rejette l’opinion et tu seras sauvé.”. Recordo muitas vezes esta meditação de Marco Aurélio que não é mais do que um conselho sábio que nos sossega, porque é de facto verdade, não é preciso ter opinião acerca de tudo. Só que o imperador que nos desculpe, mas em alguns casos é compliqué, em especial quando nos recomendam cerca de 50 restaurantes, com especificidade, como fez recentemente o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, num momento que terá julgado engraçado. Sem me querer meter no tema da política, achei a palestra dégoûtant, mas ao mesmo tempo fascinante: será o Oeiras Valley o novo País Basco, a nova Toscana, terá assim tantos bons restaurantes? Estarão as estrelas Michelin em risco de serem substituídas pelas estrelas Isaltino?

Percebo o suficiente da natureza humana para compreender que comer bem, servido à altura, pode ser a coisa mais importante que se tem na vida. Le monde est un endroit étrange quando ouvimos um presidente de câmara enumerar os restaurantes da terra com ar gozão, na tentativa de fazer pouco de alguém que lhe faz perguntas a propósito de despesas esquisitas ou pelo menos despesas desusadas, Isaltino pode ter sido simplesmente um homme bête, mas que culpa têm os restaurantes? Serão mesmo bons? Merecem a nossa visita?

Pour le comprendre, e porque seria impossível em tão pouco tempo visitar os suficientes, recorri à grande fonte do conhecimento moderno, que não é nem a internet, nem a inteligência artificial, mas sim os grupos de WhatsApp. Como nas minhas férias mantive vários decidi usá-los na pesquisa às estrelas de Isaltino, antes que se perdesse a atividade. Todos os restaurantes de que falo em seguida, foram citados pelo Maire de Oeiras.

Tout de suíte, percebi que o meus amigos que usam gravata todos os dias conhecem bem um quadrado mágico do concelho onde se situam a Dizima, o Pátio Antico, a Casa Galega e o Astrolábio, os típicos restaurantes onde se vai quando a conta é para meter nas despesas da empresa. Ou da câmara. Na câmara de Oeiras almoça-se muito e variadamente, mas devem chegar todos ao mesmo tempo e quem sabe aquela geografia talvez funcione como o food court que nos centros comerciais.

Percebi tudo melhor quando descobri que ali muitíssimo perto fica o mais barato “Restaurante A Carula”, nessa que é a cada vez mais renovada e turística zona histórica de Paço D’ Arcos. Acabei por conseguir lá passar a tempo deste texto, ficando-me pelas coisas simples, optando pela sua comida caseira, recomendada pelo autarca. A “Carula” não é grande, não é notório, não se destaca, não se impõe, é normal, o sítio onde se vai familiarmente, nisso o assessor que lhe escreve o discurso acertou. Recebe-nos um balcão longo e triste, com fotos antigas e poeirentas da praia (talvez de Paço D’Arcos), um pequeno expositor com peixe desanimados, a habitual leve antipatia portuguesa dos residentes, reforçada neste caso com uma ou duas piadas de empregados com idade para terem visto o Jordão jogar ao vivo — pelo menos foi o que me disse a companhia que levei quando lá fui almoçar, poucos dias depois da rapsódia do presidente da Câmara.

Na sala, a média de idades seria superior aos 60 anos, não contando comigo. Duas mulheres almoçavam juntas atrás de nós, falando de umas promoções no Lidl. Ao nosso lado, um casal ignorava-se, espreitando cada um o seu smartphone. Ao fundo, um grupo de homens com aspeto de capitães de Abril na reforma comia junto às janelas com vista para o oceano, enquanto o empregado lá ia repor o vinho nos copos. Há locais que reconheceríamos em qualquer sítio do mundo, sem poder dizer ao certo em que ano (ou século) estamos e “A Carula” está entre eles. Foi quando recebemos a lista que percebemos que estávamos em 2023, ao verificar que uma dose de ameijoas custava 23 euros. As ameijoas, uma das grandes vítimas da inflação, têm andado a custar uma fortuna em todo o lado, pelos vistos até nos restaurantes tipo cantina da câmara de Oeiras. Não sei se andam boas, porque me recuso a pagar mais de um euro por concha.

Sou pessoa de toalhas de pano, il faut souffrir pour être belle e também para comer como deve ser. “A Carula” não pensa da mesma maneira e portanto aquelas ameijoas que não pedi, bem como tudo o resto, comem-se em toalhas de papel, o que indicia que talvez não seja aqui que os feitores do Oeiras Valley prefiram almoçar. Mandarão para aqui os seus chauffeurs?

A minha companhia comeu esse peixe tão próprio da costa portuguesa, o salmão grelhado (16 euros), enquanto que eu optei por filetes de pescada com salada russa (15 euros). Estava tudo banal, sofrível e esquecível, em linha com o ar tristonho e escuro de um lugar que tanto serve bifes de peru grelhados (14), como gambas cozidas ao momento (60 por kg) ou ainda alheira de Mirandela com ovo (14), que pode acompanhar com sangria de espumante (16 euros) ou vinho da casa (é de Setúbal) a 9,5 euros, confirmado deste modo que os restaurantes portugueses normais são aqueles que mais viajam pelas profundezas da gastronomia.

Na infame palestra, Isaltino citou tantos restaurantes porque, quem sabe, Oeiras seja o sonho por cumprir naqueles que fazem tourisme gourmand e que são cada vez mais. Malheureusement, Oeiras parece ainda longe do seu destino. Ou pelo menos, obtive pouco feedback construtivo nos grupos de WhatsApp. No meio das piadas e considerações sobre o presidente e vereadores, apurei que há alguns locais que podem estar à altura da promessa eleitoral. Por exemplo, os frangos assados da churrasqueira Palmeiras (em Linda-a-Velha) são tão procurados que se forma fila a partir do meio dia. Partilho conselho de que é preferível telefonar de manhã a reservar. Em Vila Fria, vale a pena a experiência de ir ao Sítio de Gente Feliz, “mas com tempo” e “nada marcado à tarde”. Apesar de ter sido sugerido pela revista Forbes que lá fôssemos em 2020 (e Isaltino não se esqueceu de o lembrar) continua firme. A comida é satisfatória e o ambiente é único. É um daqueles locais especiais, meio ao ar livre, meio cantina, meio casa particular, em que comemos o que há nesse dia, pagando um valor fixo. Se não houver mesa, o Rui dos Pregos (outra dica do assessor) é praticamente ao lado, serve bifes rapidamente e os preços são razoáveis.

Pelos comentários que iam aparecendo no telefone aos longo dos últimos dias, percebemos que quem escreveu o guião se fartou de inventar. Alguém revela-me que a sogra vai ao Cantinho (em Linda-A-Velha) todos os dias, garantindo-me que é cantina de reformados e pouco mais, não será sítio indicado para levar companhia de um certo nível. Outra pessoa revela indignada que no Sol da Barra (em Laveiras), não se encontra de maneira nenhuma “o melhor frango no churrasco deste país”, ainda que se coma bem no meio do barulho, muito menos na Dízima (com uma cozinha de valor bem abaixo dos preços praticados) estamos “como em Saint-Tropez”, quanto muito estamos em Loulé, embora as ameijoas estejam mais baratas que na Carula, revela a Internet. Dizem-me ainda que o Pátio Antico é bonito e muito bem frequentado, com umas ótimas entradas, sobretudo a melanzana e a burrata, mas há muitos anos que a carta é preguiçosa e repetitiva, para além de ser caríssimo. Repito o que me escreveram: “Dificilmente se solta um “mamma mia” a comer o osso bucco, é melhor e mais seguro optar por uma pizza”.

Sim, o Orelhas (em Queijas) “é bom e é caro e fica num bairro feio”. O Brasa de Sassoeiros é bom, “e confuso”. Já o La Siesta, o mexicano do outro lado da linha de comboio, ali na zona do festival Alive, é muito procurado, “vale pelas Margueritas”, como são procurados o Relento, o Petit e a Marisqueira, sítios onde servem o habitual aos habituais, “convém conhecer os empregados”.

De todos, a melhor escolha, o que vale mais estrelas Isaltino talvez seja a Casa Galega (em Paço de Arcos), que tem parque de estacionamento próprio, lembram no WhatsApp. Será de levar a sério a indicação, é uma daquelas pessoas que nunca escreve e se limita a ler o que os outros dizem. Infelizmente, acrescenta, só se pode lá ir a convite de alguém da Câmara de Oeiras, dados os preços na carta, é capaz de ser o mais caro que Isaltino recomendou.

Patrícia Le Mans estudou Filosofia e Moda. Gosta de queijo, champagne e de ameijoas à Bulhão Pato. Tem mãe portuguesa, pai francês, vai flutuando entre Lisbonne e Paris e escrevendo para o Experimentador Implacável.