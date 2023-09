Duas pessoas morreram no estado indiano de Querala, a 30 de agosto e 11 de setembro, vítimas de uma infeção com o vírus Nipah. Há, pelo menos, mais quatro casos confirmados, noticiou o jornal The Times of India.

As autoridades locais encerraram todas escolas e alguns escritórios no distrito de Calicute, declararam nove povoações como zonas de contenção — recomendando que não haja ajuntamentos, incluindo nos locais de culto — e iniciaram a testagem ou vigilância de centenas de pessoas para conterem o surto do vírus.

O Conselho Indiano de Investigação Médica já solicitou a entrega de doses de anticorpos monoclonais contra o vírus para tratar os doentes, reportou o jornal Hindustan Times.

