Livres do protocolo real, os vários looks de Meghan Markle brilharam esta semana durante os Invictus Games, em Dusseldorf, ao ponto de mandarem o site da J. Crew abaixo. Sorridente ao lado de Harry — que fez 39 anos na sexta-feira —, a duquesa de Sussex cumpriu uma agenda recheada de eventos, bebeu cerveja e vestiu toda uma variedade de etiquetas, da Zara à Chanel.

Foi um blazer de malha que conseguiu a proeza de deixar inacessível a loja online da retalhista norte-americana, depois de Markle o levar para uma competição de basquetebol em cadeira-de-rodas, fazendo disparar o tráfego. Quando voltou a funcionar, a marca publicou nas redes sociais uma imagem onde, num piscar de olho, o descreve como perfeito para “o escritório, um café… e eventos desportivos.”

"….and sporting events" Not J. Crew changing the description of Meghan's sweater ???? pic.twitter.com/DlFyVHsv25 — Alexis???? #InvictusGames (@ArchewellBaby) September 14, 2023

Os calções eram da Staud, o cinto da Givenchy e os sapatos rasos da Chanel.

Na sexta-feira, à chegada aos Invictus Games, o casal foi surpreendido por um estádio inteiro a cantar os parabéns a Harry. Desta vez, Meghan levou um macacão da Zara com um laço à cintura, bolsos nos calções e um colarinho estruturado. De acordo com a Royal Fashion Police, a peça é de uma estação passada e esteve à venda por 45,95 euros.

A esse look, juntou um blazer da Celine, sandálias pretas em pele da Saint Laurent, um colar do zodíaco com o signo do leão da Brilliant Earth, e argolas douradas grossas da Bottega Venetta.

Meghan não levou para a Alemanha a sua equipa de stylists, cabeleireiros e maquilhadores, segundo a Hello!. “Ela tratou da sua própria maquilhagem e cabelo”, avançou a sua equipa de comunicação, citada pela mesma revista.

O casal continuou as celebrações de aniversário na cervejaria Schumacher, um famoso espaço na cidade alemã. A família real britânica preferiu o silêncio, não emitindo qualquer comunicado a propósito do aniversário de Harry nos seus canais oficiais de comunicação. Os duques de Sussex regressam este fim de semana para os EUA e não vão visitar o Rei Carlos nem qualquer outro familiar, adianta o Daily Mail.

Fundados pelo príncipe Harry em 2014 para ex-militares e veteranos, homens e mulheres, feridos em serviço, os Invictus Games envolvem hoje 22 países e mais de 500 atletas. Este ano, aconteceram em Dusseldorf, na Alemanha.

