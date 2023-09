Este sábado, dia 16 de setembro, começou desde logo com uma notícia sobre Cristiano Ronaldo. O avançado português avançou oficialmente com um processo judicial contra a Juventus, exigindo os 19,9 milhões de euros que os italianos não pagaram em salários durante a pandemia de Covid-19, e garante que nunca assinou o acordo de redução salarial que o clube diz ter firmado com os jogadores mas que nunca deu entrada na Liga ou na Federação.

Horas depois, Cristiano Ronaldo voltava à ação na Arábia Saudita e na visita do Al Nassr ao Al Raed — na sequência de um compromisso internacional em que cumpriu os 90 minutos contra a Eslováquia, sem marcar qualquer golo, e falhou a receção ao Luxemburgo por castigo, jogo a que nem assistiu por ter deixado desde logo a concentração da Seleção Nacional para rumar a Riade.

Já depois de Al-Ittihad e Al Hilal terem vencido nos últimos dias, Luís Castro lançava Ronaldo enquanto referência ofensiva da equipa e Ghareeb, Otávio e Mané no apoio ao português, com Brozovic, Laporte e Alex Telles a serem também titulares e Talisca a começar no banco. Do outro lado, o guarda-redes português André Moreira começava de início na baliza e o ex-FC Porto Loum era suplente na equipa de Igor Jovićević, croata que orientou o Shakhtar Donetsk até julho do ano passado.

O Al Nassr abriu o marcador já nos descontos da primeira parte, com Mané a compensar 45 minutos muito desinspirados da equipa de Luís Castro com um pontapé cruzado à entrada da grande área (45+1′). O cenário ficou ainda mais favorável para o Al Nassr na antecâmara do intervalo, quando Whaeshi foi expulso com vermelho direto por agarrar Mané quando o senegalês já seguia isolado para a baliza, e Talisca entrou no início da segunda parte para aumentar a vantagem com um grande remate de fora de área (49′).

???? GOAL | Al-Raed 0-1 Al-Nassr | Sadio Mané Follow our partner page@ocontextsoccer pic.twitter.com/RcxpuS0O1H — VAR Tático (@vartatico) September 16, 2023

???? GOAL | Al-Raed 0-2 Al-Nassr | Anderson Talisca Follow our partner page@ocontextsoccer pic.twitter.com/op928LIz0f — VAR Tático (@vartatico) September 16, 2023

Ronaldo começou por assustar com um livre direto que passou muito perto do poste de André Moreira (64′) e marcou mesmo alguns minutos depois, carimbando a vitória do Al Nassr com um pontapé de pé esquerdo já na área na sequência de um passe de Talisca (79′). Até ao fim, Fouzair ainda reduziu para o Al Raed de grande penalidade (89′) e Ronaldo teve outro golo anulado por fora de jogo (90+6′). O Al Nassr voltou a vencer, somou o quarto triunfo consecutivo e está no 5.º lugar da liga saudita, a três pontos do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo e a quatro do Al Hilal de Jorge Jesus.