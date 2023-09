Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Pode estar iminente uma proibição da importação de diamantes russos ao nível do G7. De acordo com o Financial Times, que cita responsáveis do governo da Bélgica, as 7 maiores economias do mundo estarão a ultimar um pacote de sanções à indústria dos diamantes russos. O anúncio deve acontecer nas próximas semanas e, a confirmar-se, poderá mudar por completo o mercado global, onde Moscovo é um dos maiores players.

Representantes belgas confirmaram durante o último fim-de-semana que a proposta do país visa “vedar o mercado do G7” aos diamantes russos. Esta ação vai em linha com o acordado na última cimeira do G7 no passado mês de maio, em Hiroshima, onde os líderes das potências económicas concordaram em implementar sanções àquela que é um dos grandes pilares da economia russa e que, até agora, tem passado incólume às restrições do Ocidente precipitadas pela guerra.

