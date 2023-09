Em atualização

Um sismo de 5,1 na escala de Richter foi registado esta madrugada em Itália, de acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e o Serviço Geológico dos EUA.

A Reuters adianta que as autoridades regionais não registaram danos significativos. Segundo a Associated Press, os bombeiros receberam chamadas de moradores preocupados, mas, até ao momento, não há feridos a registar. O sismo aconteceu pelas 5h10 (hora local, menos uma hora em Portugal continental).

O epicentro foi registado em Marradi, uma cidade a cerca de 70 quilómetros a nordeste de Florença, a uma profundidade de 8,4 quilómetros, de acordo com o Instituto Italiano de Geofísica.

O governador da Toscânia, Eugenio Giani, indicou que já foram registadas 55 réplicas e que um lar de idosos teve de ser evacuado por prevenção devido a fissuras na estrutura. “De momento não há situações particularmente críticas”, disse ainda, pelas 6 da manhã, hora local.

A ligação ferroviária entre Florença e Bolonha teve de ser suspensa, mas já foi entretanto restabelecida. Pelas 9h30, ainda havia restrições de circulação entre Borgo San Lorenzo e Marradi.

Pouco antes, Eugenio Giani tinha escrito, no Facebook, que as autoridades receberam 300 chamadas telefónicas a pedir informação. Oito chamadas foram transferidas para os bombeiros. A Proteção Civil está no terreno para ajudar a população, se necessário. Estão, neste momento, a ser inspecionados edifícios para detetar eventuais danos estruturais.