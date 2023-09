O Presidente polaco Andrzej Duda assegurou esta quinta-feira que a declaração do seu primeiro-ministro anunciando que a Polónia deixava de fornecer armas à Ucrânia foi mal interpretada.

As palavras [de Mateusz Morawiecki] foram interpretadas da pior forma possível (…). Na minha perspetiva, o primeiro-ministro queria dizer que não vamos transferir para a Ucrânia o novo armamento que estamos em vias de adquirir para modernizar as Forças Armadas polacas”, disse Duda à cadeia televisiva TVN24.

O primeiro-ministro polaco revelou na quarta-feira que o seu país deixou de fornecer armas a Kiev, para se concentrar no seu próprio armamento, horas depois das palavras do Presidente ucraniano sobre o veto de cereais da Ucrânia.

Já não transferimos armas para a Ucrânia, porque nos armamos com as armas mais modernas”, frisou Mateusz Morawiecki, questionado por um jornalista sobre o apoio militar e humanitário da Polónia à Ucrânia, apesar do conflito sobre os cereais.