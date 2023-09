“Era um autêntico ataque de caráter contra a minha pessoa.” É assim que Maria Paula Meneses, investigadora do CES — Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, se refere ao capítulo de um livro coletivo que implica Boaventura de Sousa Santos em vários casos de assédio sexual, acusações que o investigador sempre desmentiu. A 31 de agosto, a editora inglesa que publicou o livro decidiu retirar este capítulo da obra por ter sido ameaçada por um advogado português com um processo criminal. Na altura, não foi revelado quem era o queixoso, mas agora é a própria Maria Paula Meneses que, na sua página de Facebook, assume a autoria da carta a ameaçar a Routledge, afirmando também ter avançado com uma queixa contra as três autoras do capítulo.

