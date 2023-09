Uma vítima respondeu a um anúncio de um quarto e acabou por ter um desagradável encontro com o suposto filho da senhoria. Outra combinou uma entrevista de emprego perto do Parque Urbano da Ameixoeira, em Lisboa, tendo sido também surpreendida pelo “filho” empregadora. Ambas acabaram por ser violadas numa zona descampada, mas a combinação dos seus testemunhos ajudou a identificar o suspeito.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na tarde desta quinta-feira, um homem suspeito de violar várias mulheres no bairro lisboeta, avançou a CNN Portugal. O homem, que terá cerca de 30 anos, atraía as vítimas com anúncios online de quartos para arrendar e de empregos, fazendo-se passar por uma mulher, e depois cometia o crime em locais isolados, com recurso a uma arma branca.

Foi o que aconteceu no passado domingo, com uma jovem de 21 anos, cuja queixa terá ajudado a PJ a chegar ao suspeito. Depois de trocar diversas mensagens com a suposta empregadora, através das redes sociais, esta disse estar interessada no trabalho e disponibilizou-se a agendar uma entrevista.

Desta forma, foi informada pela própria de que devia encontrar-se com o seu filho por volta das 12 horas, perto do Parque Urbano da Ameixoeira, que depois a encaminharia até ela. Já no local, o homem levou-a para uma zona descampada, onde “sacou de uma faca” e a obrigou a “práticas sexuais contra a sua vontade”, explicou o Jornal de Notícias, na passada segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após ter cometido a violação, o homem fugiu do local e abandonou a vítima. Esta acabou por ser “assistida pelos bombeiros e encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, para realização de perícias fundamentais à investigação”.

Segundo a CNN Portugal, o testemunho desta jovem foi “crucial” para a PJ encontrar o suspeito, tendo a vítima anterior reportado o crime em agosto, sem grandes detalhes. A jovem disse apenas que respondeu ao anúncio de um quarto na Internet e que chegou a trocar algumas mensagens com a suposta senhoria, sobre os valores e as condições, até esta sugerir um encontro.

Nessa altura, combinou um local junto da habitação com as mesmas características do crime que aconteceu na última semana — isolado e descampado —, tendo depois usado o seu modus operandi para cometer o crime.

O suspeito foi detido na passada quinta-feira e será presente a julgamento, para conhecer a sua sentença pelas violações.