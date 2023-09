Inteligência Artificial permite que criança 'receba' os parabéns de Cristiano Ronaldo. Foi um dos melhores "simmm" que ouviu na vida

Celebrar o aniversário com “El Bicho” e ouvir um “simmmm” dirigido especialmente a ele? É o sonho de qualquer criança que tenha Cristiano Ronaldo como íd0lo. Foi o caso de um menino espanhol, que não só teve direito a uma mensagem especial do internacional português, como a acompanhá-lo no seu festejo inconfundível. Ou foi isso que pensou.

No seu dia de aniversário, a criança recebeu uma mensagem calorosa do jogador do Al Nassr, clube na Arábia Saudita, onde já fez mais golos do que jogos, tendo ainda levado com uma reprimenda por não o ter convidado para a sua festa de aniversário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Olá, olá. Como estás?”, começava o áudio de Cristiano Ronaldo, que a criança ouviu atentamente pelo telemóvel do pai, nunca desfazendo o sorriso. “Disseram-me que fazes anos, que organizaste uma festa e não convidaste ‘El Bicho’, an?”, perguntava, referindo-se a si próprio, utilizando a alcunha criada pelo repórter espanhol Manolo Lama.

Este niño se piensa que Cristiano le ha felicitado el cumpleaños y ha sido el momento más feliz de su vida pic.twitter.com/0YCwcGZgz1 — ceciarmy (@ceciarmy) September 22, 2023

Apesar de não ter recebido um convite, o futebolista, que já ganhou cinco Bolas de Ouro — ainda que este ano não tenha sido nomeado — desejou-lhe “felicidades”. “Mando-te um grande abraço com muito carinho. Que este seja um aniversário inesquecível. Festeja-o muito, como se fosses “El Bicho”, sim? Simmmm”, rematou, com o grito efusivo, que foi repetido esta semana por milhares de pessoas no Teerão.

A criança não conteve a felicidade e teve mesmo de a transformar numa imitação do salto de Ronaldo no festejo de um golo. A palavra “Simmmm” ouviu-se mais três vezes naquela sala. Mas terá sido este aniversariante o único sortudo a receber uma mensagem do seu ídolo?

Com a Liga saudita e a Liga dos Campeões asiática com que se focar, o internacional português não tem muito tempo para gravar mensagens individuais para todas as crianças que celebram o seu aniversário. Aliás, não tem nem para uma. Por isso, houve alguém que decidiu recorrer à Inteligência Artificial, para ajudar no processo.

Um utilizador do Tik Tok, que dá pelo nome @yyooyy27, gerou várias mensagens utilizando a voz de Cristiano Ronaldo, para alegrar os fãs do jogador. Tanto a parabenizá-los, como a dar-lhes uma motivação extra para o dia e até mesmo a desejar-lhes força na luta contra o cancro.