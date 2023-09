As eleições regionais da Madeira marcam o inicio de um novo ciclo eleitoral no país. O PSD vai conseguir manter a governação da Região Autónoma? A coligação com o CDS será suficiente para garantir mais uma maioria absoluta? Todas estas questões vão começar a ter resposta a partir do final de tarde desde domingo, numa noite eleitoral que terá acompanhamento em direto na Rádio Observador.

A emissão arranca depois do jornal das 18h com a ajuda dos três repórteres do Observador no Funchal: Rui Pedro Antunes, Miguel Videira e João Porfírio e com vários convidados em estúdio. Na abertura da emissão, o André Abrantes Amaral e a Helene Matos perspetivam o impacto das eleições regionais no país e a partir das 19h, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida analisam as primeiras projeções. Já com os resultados a serem contabilizados, juntam-se à emissão o José Manuel Fernandes e a Patrícia Calca.

Ao final da noite, os representantes de todos os partidos com assento parlamentar e ainda do CDS juntam-se numa ronda final para analisar os resultados, numa emissão especial que tem a coordenação do Miguel Viterbo Dias e a produção da Marta Amaral.

Durante a emissão especial para acompanhar a noite eleitoral na Madeira, o João Filipe Cruz vai estar a acompanhar o jogo do campeonato entre o Portimonense e o Benfica e a atualizar o resultado e as principais incidências durante o final de tarde.

