Os japoneses da Nissan foram os primeiros a apostar nos veículos eléctricos produzidos em série e por preços relativamente acessíveis, com a primeira geração do Leaf. A decisão foi imposta pelo quadro da Renault que então dirigia a empresa nipónica, o polémico Carlos Ghosn, mas a realidade é que a Nissan comercializa veículos eléctricos na Europa desde 2010. Agora, depois de uns anos algo parada, a Nissan promete finalmente subir a fasquia no que respeita aos modelos alimentados por bateria.

Confirmando que se vai transformar num construtor exclusivamente de veículos eléctricos em 2030, o construtor nipónico está já a preparar um plano para descontinuar progressivamente os actuais modelos com motores a combustão, ou electrificados, isto é, híbridos e híbridos plug-in. E esta decisão acontece num momento em que a Nissan já ultrapassou o milhão de unidades do Leaf em circulação.

Para conseguir ser viável apenas com uma gama 100% eléctrica, a Nissan tem de fazer um esforço superior ao actual com os modelos eléctricos, uma vez que de momento a gama limita-se ao Leaf e ao Ariya, o SUV da marca que confirma a evolução registada desde o lançamento da segunda geração do Leaf, a berlina compacta.

É de esperar que nos próximos sete anos, surjam mais 19 modelos para preencher as necessidades dos condutores do Velho Continente, para os quais a Nissan vai recorrer ao banco de órgãos da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, o que lhe vai permitir propor eléctricos pequenos e baratos, com a mesma base do Renault 5, reforçar a gama dos modelos compactos com a mesma base do Megane, diversificar a oferta no segmento C (do Ariya) e evoluir para o segmento D, onde a marca nipónica tem pergaminhos a defender.

Para criar água na boca, a Nissan aproveitou para mostrar o Concept 20-23, um mini desportivo eléctrico com linhas atraentes e destinado provar que mesmo os modelos a bateria mais pequenos podem ser emocionantes. O novo protótipo serve ainda para comemorar o 20.º aniversário do centro de design da marca em Londres, que concebeu o Concept 20-23.

Simultaneamente, a Nissan está a desenvolver novas baterias através do centro técnico europeu do construtor, que está a celebrar o 35.º aniversário, acumuladores que prometem maior densidade energética, para aumentar a autonomia, e sem cobalto, para serem mais baratos. A marca encontra-se ainda a preparar uma versão Nismo do Ariya, um SUV desportivo para competir com os que já existem no mercado, devendo ser este o primeiro Nismo a bateria.