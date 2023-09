Victor Osimhen foi o herói do Nápoles na conquista da Serie A. Em conjunto e parceria com Kvaratskhelia e Kim Min-jae, tornou-se na principal figura da equipa de Luciano Spalletti que conseguiu voltar a dar a maior das alegrias à cidade que idolatra Diego Armando Maradona. Poucos meses depois, Victor Osimhen é agora o maior problema de um clube que procura e após a temporada mais bem sucedida das últimas três décadas.

Tudo começou ainda no domingo, na visita ao Bolonha, quando o avançado nigeriano falhou uma grande penalidade já na segunda parte e não conseguiu desbloquear um nulo que não foi revertido até ao apito final. Rudi Garcia, treinador ex-Al Nassr que substituiu Luciano Spalletti durante o verão, tirou Osimhen pouco depois do penálti desperdiçado — e o jogador não teve grandes problemas em questionar a decisão logo no momento em que saiu do relvado, sentando-se no banco visivelmente desagradado e trocando palavras acesas com o técnico francês.

???? How angry Osimhen was when he was substituted in the 86th minute against Bologna. He told Rudi Garcia why they didn't play with two strikers at 0-0 ???? ????They had a positive conversation on the subject in private, according to @MarcoGiordano6pic.twitter.com/j64jZcBdlP — BeSoccer (@besoccer_com) September 25, 2023

O episódio fez correr muita tinta em Itália, com a comunicação social a abrir desde logo a porta à possibilidade de o balneário do Nápoles estar a partir, e o entorno de Osimhen apressou-se a reagir. Fabrizio Romano, jornalista italiano que é especialista em transferências, mas que ultimamente tem sido utilizado como veículo de informação de certas partes interessadas — como aconteceu recentemente com João Félix e as declarações em que revelava o sonho de jogar no Barcelona –, contou que o avançado tinha pedido desculpas a Rudi Garcia e falado abertamente com os colegas para se justificar.

Tudo parecia aparentemente sanado. Até esta terça-feira. No TikTok, na conta oficial do Nápoles, foi partilhado um vídeo onde Osimhen era aparentemente gozado pela grande penalidade falhada — a publicação tinha os comentários desativados e foi apagada pouco tempo depois, mas o estrago já estava feito. Em comunicado e através de Roberto Calenda, o empresário, o avançado nigeriano reagiu de forma violenta e até avançou com a possibilidade de processar o clube italiano.

???????? This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted. ⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

“O que aconteceu hoje na página oficial do Nápoles no TikTok é inaceitável. Um vídeo a gozar com o Victor foi colocado no ar e, pouco depois, apagado. É um facto muito sério, que causa muitos danos ao jogador e que se junta ao tratamento que lhe tem sido dado nos últimos dias, entre julgamentos na comunicação social e notícias falsas. Reservamos o direito de agir legalmente ou de qualquer outra forma para proteger o Victor”, pode ler-se no comunicado divulgado.

Entretanto, também nas redes sociais mas no Instagram, Osimhen apagou todas as fotografias que tinha publicadas com a camisola do Nápoles ou com associações aos napolitanos. Independentemente de tudo, o avançado de 24 anos foi convocado por Rudi Garcia para o jogo desta quarta-feira contra a Udinese — numa altura em que os italianos estão no 7.º lugar da Serie A, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em cinco jornadas. Resta saber se Osimhen vai responder à convocatória e marcar presença na partida depois de ter ameaçado processar o próprio clube.