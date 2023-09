A Victoria’s Secret regressou aos eventos de moda, como prometido, depois de cinco anos desde o último desfile. Desengane-se quem espera um espetáculo cintilante e as exuberantes asas que os famosos “anjos” costumavam usar. O novo evento de moda é um desfile/documentário que se chama “The Tour 23” e estreou no passado dia 26 de setembro na plataforma de streaming Prime Video. Conta com modelos bem conhecidas e muita diversidade de corpos e culturas.

O vídeo mostra a criação desta nova versão de desfile e conta as histórias do VS 20, “um grupo de criativos globais e inovadores que conceberam quatro curadorias de moda a partir das cidades vibrantes de Bogotá [Colômbia], Lagos [Nigéria], Londres [Reino Unido] e Tóquio [Japão]”, explica a marca. “The Tour 23” começa por apresentar este grupo de 20 mulheres, que inclui artistas e realizadoras envolvidas no projeto, como a bailarina colombiana e ativista Piscis Canizales, a cantora japonesa KOM_I, descreve a CNN, a artista vencedora de um Grammy Doja Cat ou a cantora afro-colombiana Goyo. “The Tour 23” mostra como foram concebidas as quatro coleções de designers/artistas independentes que vivem nas referidas cidades, como por exemplo Bubu Ogisi de Lagos, ou Jen-Fang Shueh, fundadora da marca Jenny Fax, de Tóquio.

Apesar do secretismo que envolveu esta estreia, a Victoria’s Secret prometeu mudanças, mas manteve alguma da sua essência com a participação de modelos de topo como Naomi Campbell, Paloma Elsesser, Adriana Lima, Winnie Harlow, Gigi Hadid, Candice Swanepoel ou Lila Moss.

Através da Prime Video, esta produção de 1h35 chega a 50 países – Portugal não incluído – e uma série de produtos inspirados no desfile/documentário podem ser comprados no site da Victoria’s Secret e na Amazon Fashion Store. Peças como corpetes, robes, soutiens e conjuntos de lingerie desdobram-se em cores e tamanhos.

Os desfiles Victoria’s Secret tornaram-se verdadeiros espetáculos que atraiam inúmeras celebridades durante cerca de 20 anos. Sobre a longa passerelle as modelos mais famosas do momento desfilavam lingerie exuberante com grandes asas que lhes valeram a fama de “anjos” e havia sempre uma estrela da música a dar som ao evento. Contudo o desfile anual teve a sua última edição em 2018, caiu em desgraça e desde então a marca foi-se adaptando às novas exigências do público e do momento. Agora a marca diz ter a “missão de elevar e defender mulheres em todo o mundo”, segundo o press release do novo documentário.