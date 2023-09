A PSP deteve na quinta-feira, na Guarda, um homem de 85 anos pela posse de armas e munições, sem ser titular de licença de uso e porte ou licença de detenção de arma, no domicílio.

De acordo com uma nota divulgada esta sexta-feira pelo Comando Distrital da PSP da Guarda, a detenção foi efetuada no âmbito de uma investigação iniciada em junho, na sequência de uma denúncia de ameaças com arma de fogo.

A PSP explica que no decorrer do inquérito foram solicitados mandados de busca à autoridade judiciária, que culminaram com a apreensão de uma espingarda, uma pistola, 28 munições de arma de fogo e material de limpeza das armas.

O detido foi presente no Tribunal da Comarca da Guarda para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado a medida de coação de termo de identidade e residência e interdição de contacto com as vítimas.