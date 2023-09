No dia em que passa um ano da anexação de quatro regiões ucranianas por parte da Rússia, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, afirmou que “haverá mais novas regiões [ucranianas] na Rússia”, sugerindo que Moscovo poderá anexar mais regiões para além de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Lugansk. Também este sábado a agência russa de notícia RIA Novosti cita um ex-oficial do exército norte-americano, que admite que a Rússia pretende anexar mais cinco regiões ucranianas: Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy.

“A operação militar especial vai continuar até à destruição completa do regime nazi de Kiev”, garantiu Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, citado pela Sky News. “A vitória será nossa”, acrescentou ainda o ex-presidente russo.

Já o ex-oficial dos serviços secretos da Marinha norte-americana, Scott Ritter, ligado à Rússia, estima que a Moscovo vá ocupar as regiões ucranianas de Odessa, Mykolaiv, Dnipro, Kharkiv e Sumy. “A Ucrânia acabou. Esta é a minha nova previsão. Este conflito não terminará até que a Rússia tome mais cinco regiões. Odessa, Mykolaiv, Dnipopetrovsk, Kharkiv e Sumy”, sugeriu o especialista, citado pela agência RIA Novosti, que prefere o termo “libertar” para se referir às regiões ucranianas que poderão vir a ser ocupadas.

Em entrevista ao canal de Youtube Ask The Inspector, Scott Ritter terá admitido que a anexação das cinco regiões referidas acontecerá em paralelo com a destruição do que resta das Forças Armadas ucranianas. Ritter, que é um colaborador regular de media russos como a Russia Today e a agência Sputnik, espera o derrube de Zelensky do poder e a divisão da Ucrânia ao estilo do “plano Morgentau”, um plano, rejeitado pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que pretendia o desmembramento da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial.