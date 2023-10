O FC Barcelona renovou contrato com jovem futebolista Lamine Yamal, de apenas 16 anos, até junho de 2026, com o internacional espanhol a ficar com uma cláusula de rescisão milionária, divulgou esta segunda-feira o emblema catalão.

???? Lamine Yamal ha signat fins al 30 de juny del 2026, completant així la seva etapa juvenil. La clàusula de rescissió serà de 1.000 milions d'euros ✍???? ???? Tots els detalls: https://t.co/CuahUxiQyg pic.twitter.com/wT62yOKtuo — FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) October 2, 2023

No seu site oficial, o FC Barcelona explicou que Yamal, jogador formado nas escolas do clube e que terminava contrato no final da atual temporada, vai ficar ligado pelo menos por mais três anos, com uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

A equipa catalã é atualmente rival do FC Porto na Liga dos Campeões e conta com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix.

Lamine Yamal tornou-se em abril no jogador mais jovem a vestir a camisola da principal equipa do FC Barcelona, com 15 anos, nove meses e 16 dias, e fez o mesmo ao serviço da seleção espanhol, tendo igualmente marcado um golo.

Nascido na Catalunha com pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, Yamal leva esta época nove jogos e uma assistência na equipa de Xavi.