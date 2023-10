Prémio Nobel da Medicina 2023 atribuído a Katalin Karikó e Drew Weissman pelas descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas de mRNA eficazes contra a Covid-19. O anúncio foi feito esta segunda-feira, pelas 10h45 (hora de Lisboa).

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

Katalin Karikó foi, entre 2013 e 2022, vice-presidente da BioNTech, a empresa biotecnológica que em parceria com a farmacêutica Pfizer produziu uma das vacinas de mRNA contra a Covid-19. Atualmente, a investigadora de 68 anos é consultora externa da BioNTech. Karikó é professora na Universidade de Szeged, na Hungria, e naFaculdade de Medicina Perelman na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É a décima segunda mulher a receber um Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina — e a primeira desde 2015.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Karikó vai partilhar o prémio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 950 mil euros) com Drew Weissman, de 64 anos, com quem trabalhou na Universidade da Pensilvânia nas descobertas que agora lhes valeram o Novel da Medicina. Weissman é diretor do Instituto Penn para as Inovações com RNA e diretor da Investigação em Vacinas na Universidade da Pensilvânia.

A Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska (Suécia) atribui assim o prémio, de acordo com a vontade de Alfred Nobel, a quem “teve a mais importante descoberta dentro das áreas da Fisiologia ou Medicina”. Sendo indiscutível a importância que as vacinas contra a Covid-19, em particular as vacinas baseadas em mRNA, tiveram no controlo da pandemia e na prevenção da morte e doença grave.

Importância da descoberta pode ser revelada ao fim de vários anos

O prémio, tal como Alfred Nobel o indicou em testamento, inclui Fisiologia e Medicina, porque, na altura, a Fisiologia dizia respeito à investigação pré-clínica e a Medicina à investigação clínica. Assim, indica o site do Prémio Nobel, a distinção pode ser atribuída em qualquer área da biomedicina ou das ciências comportamentais. E, à semelhança dos prémios Nobel em outras áreas do saber, deve ser atribuído a uma descoberta específica e não como prémio de carreira.

Todos os anos, há uma lista de potenciais candidatos. As previsões dos especialistas para este ano incluíam como candidatos favoritos a investigação sobre as células imunitárias capazes de combater o cancro, o estudo da microbiota humana e os trabalhos sobre as causas da narcolepsia, noticiou a Lusa. A descoberta que se veio a relacionar com a mais recente emergência de saúde pública em termos globais acabou por vencer.

Alfred Nobel tinha previsto que os laureados tivessem feito as descobertas no ano anterior à atribuição do prémio, mas, como o prémio deste ano demonstra, muitas vezes só passados vários anos é possível perceber o verdadeiro impacto da descoberta.

Entre 1901 e 2023 foram atribuídos 114 prémios Nobel da Medicina a 227 laureados — mas houve nove anos sem prémios atribuídos, sete deles coincidentes com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Entre os prémios atribuídos, 40 foram para uma única pessoa, 35 para duas pessoas e 39 para três pessoas (o número máximo de laureados em cada ano).

O prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina 2022 foi atribuído a um único investigador, Svante Pääbo, “pelas suas descobertas sobre os genomas dos hominíneos extintos e a evolução humana”. Entre os feitos científicos mais importantes atribuídos a Svante Pääbo estão a sequenciação genética de um neandertal (a leitura dos genes deste homem pré-histórico) e a descoberta de uma nova espécie de hominíneo, os denisovanos.

Em 225 laureados com o Nobel da Medicina, apenas 12 eram mulheres. O último prémio tinha sido entregue em 2015.