A UEFA aceitou para submissão ao Comité Executivo a candidatura conjunta à organização do Campeonato da Europa de futebol de 2032 de Itália e Turquia, que, assim, abdica do projeto a solo para 2028, informou esta quarta-feira o organismo.

“Na sequência do anúncio em 28 de julho que revelou a intenção de Itália e Turquia apresentarem uma candidatura conjunta para acolherem o Euro2032, a administração da UEFA escreveu esta quarta-feira a ambas as federações para confirmar que esta será devidamente recebida e encaminhada para consideração e avaliação do Comité Executivo”, lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol europeu.

O projeto ítalo-turco para a organização do Euro2032 deverá ser o primeiro a ser formalizado, depois de a intenção da Rússia para acolher os torneios de 2028 ou 2032 ter sido desconsiderada devido à suspensão que o país enfrenta na sequência da invasão da Ucrânia.

“Tal como indicado pela federação da Turquia ao apresentar o pedido de candidatura conjunta, a sua candidatura para acolher o Euro2028 é, consequentemente, retirada”, lê-se ainda no comunicado da UEFA.

Desta forma, e a seis dias do anúncio do anfitrião da competição, a candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e República da Irlanda fica sozinha nesta ambição.

“A atribuição de ambos os torneios ainda necessita da aprovação do Comité Executivo na sua reunião em Nyon, no dia 10 de outubro [terça-feira]. As apresentações nessa reunião serão uma parte importante do processo que levará em devida consideração o conteúdo das propostas apresentadas antes de se chegar a uma decisão“, remata a UEFA.

O Euro2024 vai ser disputado na Alemanha, depois de a 16.ª edição ter sido disputada em 11 cidades de 11 países, para comemorar os 60 anos da principal competição europeia de seleções de futebol.