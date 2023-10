A comissão supervisora do mercado de capitais norte-americana está a investigar Elon Musk e a sua compra de ações da rede social Twitter (atualmente X), avançou o The Guardian.

Antes de avançar para a compra definitiva do Twitter por 44 mil milhões de dólares, Musk adquiriu ações da empresa que lhe deram 9,2% do capital, mas demorou um mês a comunicar ao mercado, o que, aliás, motivou um processo por parte de outros acionistas do Twitter, sem resultado. E, por isso, a sua conduta está sob investigação por parte da a Comissão do Mercado de Valores norte-americana (SEC em inglês).

A investigação foi conhecida depois da SEC ter entrada com uma ação em tribunal para que Musk seja obrigado a prestar declarações na investigação. Isto depois de ter dito que prestaria testemunho mas acabando por não o fazer argumento com “objeções espontâneas“, cita o The Guardian, recusando comparecer.

Alex Spiro, advogado de Musk, em comunicado, diz que Musk já testemunhou “múltiplas vezes” nesta “investigação equívoca”.