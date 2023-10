Taylor Swift continua bater recordes mundiais. Uma semana antes de chegar aos cinemas, o Taylor Swift: The Eras Tour tornou-se o filme-concerto mais rentável da história.

Segundo a BBC News, a AMC avançou que a pré-venda dos bilhetes a nível mundial ultrapassam já os 100 milhões de dólares (94 milhões de euros), quebrando o recorde estabelecido em 2011 por Justin Bieber com o filme Never Say Never, que rendeu 99 milhões de dólares (93 milhões de euros).

Com quase três horas de duração, Taylor Swift: The Eras Tour compila as várias atuações de Swift nos EUA, onde a digressão começou a 17 de março e onde deu 52 concertos até a 9 de agosto. O filme-concerto chega aos cinemas de mais de 100 países na próxima sexta feira, 13 de outubro.

Os bilhetes têm um custo de 13 euros e 13 cêntimos – valor definido pela própria artista, “que considera 13 o seu número da sorte”, segundo comunicado da empresa de telecomunicações. Em Portugal, a primeira sessão está marcada para dia 13, às 18h em todos os multiplexes da NOS no território nacional.

“A procura do público pelo filme do concerto The Eras Tour tem sido incrível desde o momento em que foi anunciado pela primeira vez”, afirmou a AMC num comunicado.

A cadeia de cinemas norte-americana afirmou anteriormente que o filme tinha batido o seu recorde de maior receita de bilheteira, em 103 anos de história, num único dia.

Prevê-se também que a tour internacional de Taylor Swift, que se prolonga até novembro de 2024, se torne na maior da história, com 146 datas marcadas por cinco continentes.

A Portugal, a Eras Tour chega em 2024. Taylor Swift tem duas datas marcadas para Lisboa, a 24 e 25 de maio, no Estádio da Luz.