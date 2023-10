Em dezembro de 2022, a dupla brasileira Maiara e Maraisa subiu ao palco da cidade de Juara, no estado do Mato Grosso, para viver o seu pior pesadelo. Meia hora depois de começarem o concerto, as irmãs foram interrompidas pelo som de vários disparos, que acabaram por ferir duas pessoas. Agora, o pesadelo repetiu-se, mas teve um final ainda mais trágico.

Na madrugada desta sexta-feira, as cantoras de êxitos como A Culpa é Nossa e Coração Bandido atuavam no Parque dos Girassóis, em Palmas, quando uma discussão entre um agente da polícia de folga e à paisana e dois homens acabou por resultar num intenso tiroteio que matou um adolescente de 17 anos, revela o jornal G1.

Segundo a Polícia Militar, um dos homens pegou na arma do agente e começou a disparar contra ele, tendo este sido atingido por duas balas, uma nas costelas e outra na anca. A vítima mortal não estava alegadamente envolvida no conflito, mas acabou por ser atingido na cabeça, tendo o óbito sido declarado no local.

É muito triste presenciar situações como esta. É um risco para quem está a trabalhar, como nós a nossa equipa, e, principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficaram tão vulneráveis”, lamentaram as artistas, que foram logo retiradas do palco, por volta das três da manhã, citadas pelo jornal Metrópoles.

Um casal também foi atingido por um tiro de raspão, mas não sofreu ferimentos graves. Os conflitos aconteceram durante o evento de celebração do 35.º aniversário do estado de Tocantins, tendo o governo também lamentado a morte do jovem, acrescentando que responsabilizará o autor do crime, que ainda não foi identificado.

“Estamos tristes pelo ocorrido, mas sublinhamos que se trata de um caso isolado, tendo em conta que nenhuma outra ocorrência foi sequer registada”, disse o governador Wanderlei Barbosa, que esteve reunido com as forças de segurança e que alertou para especial atenção para o concerto de gospel na noite de sexta-feira.