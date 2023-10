O Presidente da República frisou este sábado que Portugal apoia a pretensão da Roménia de entrar no Espaço Schengen e na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no contexto da visita de Estado do Presidente romeno.

“Portugal apoia a pretensão da Roménia de entrar no Espaço Schengen e, em termos mais globais, na OCDE”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na conferência de imprensa após o encontro com o homólogo romeno, Klaus Iohannis.

“A adesão a Schengen [espaço que abrange 26 países europeus, 22 dos quais membros da União Europeia] continua a ser uma prioridade”, vincou, por seu lado, o chefe de Estado romeno, Klaus Iohannis, agradecendo o apoio de Portugal.

Em conferência de imprensa conjunta no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa e Klaus Iohannis sublinharam que ambos os países concordaram também sobre “a importância estratégica” do alargamento da União Europeia a Leste (nomeadamente à Ucrânia e à Moldova) e aos Balcãs Ocidentais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Klaus Iohannis defendeu concretamente a abertura de negociações com vista à adesão de Ucrânia e Moldova “até final do ano”.

Sobre as relações bilaterais, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que “vão ser assinados dois acordos” versando sobre investimento económico.

“É forte a presença portuguesa na Roménia” em áreas como a economia verde, o desenvolvimento sustentável e as energias renováveis, realçou o Presidente, comentando: “As nossas empresas estão na Roménia e estão felizes por estarem na Roménia.”

Também a Roménia deixou a indicação de querer desenvolver a já existente cooperação com Portugal, destacando os domínios militar e de segurança.

Aliás, foi mais longe para dizer que a Roménia quer “ser mais ativa” na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Os dois chefes de Estado destacaram ainda que a comunidade romena em Portugal está “muito bem integrada”.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou o “contributo permanente” dos romenos que vivem em Portugal “para o crescimento económico e a coesão social”.