Indestrutível pick-up Toyota foi posta à prova

No que toca à robustez, as pick-ups japonesas têm a fama – e segundo alguns utilizadores, o proveito – de serem quase indestrutíveis, como é o caso das Hilux da Toyota. Para esta reputação muito contribuiu uma série de vídeos realizados pelo programa de televisão Top Gear, que submeteu o popular veículo de trabalho e lazer a uma série interminável de atrocidades, como a que pode ver em baixo. O objectivo da tortura posta em prática por Jeremy Clarkson e a sua equipa era ver até que ponto a pick-up ainda conseguia deslocar-se pelos seus meios, depois de ter “participado activamente” na demolição de um edifício.

Mais recentemente, um cidadão de um país árabe resolveu repetir o projecto da Top Gear, mas com menos custos e de forma menos cinematográfica, ainda que o modelo ficasse igualmente amassado. Não se conhecem grandes pormenores, mas no vídeo publicado nas redes sociais (que pode ver em baixo) é visível uma pick-up, sem um centímetro quadrado da carroçaria por amachucar, a entrar com tal ligeireza no que parece ser uma oficina de bate-chapas que mais parecia pretender apenas reparar um risco na pintura.