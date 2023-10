Jada Pinkett Smith anunciou, na quarta-feira, que tem vivido separada de Will Smith desde 2016, avança o The Guardian. A revelação implica que o casal já não estava junto à cerca de seis anos quando Will Smith agrediu Chris Rock durante a 94ª gala dos Óscares, devido ao comentário do comediante acerca da condição médica de Jada — ato pelo qual Will está impedido de regressar à cerimónia durante 10 anos.

Numa entrevista ao programa “Today” da estação televisiva americana NBC, a atriz contou que, embora não esteja “legalmente divorciada” de Will, não mantém “uma relação romântica” com o ator, o que terá motivado ambos a viverem separados um do outro. Como a própria descreve na entrevista: “Estávamos os dois presos na nossa fantasia do que achávamos que a outra pessoa deveria ser”.

O casal decidiu não partilhar publicamente o estado da relação ao longo dos anos porque, como refere Jada durante a conversa, “não esteve pronto” para dar esse passo, admitindo ainda que ambos continuam “a batalhar sobre a melhor forma” de serem parceiros.

A certa altura durante a relação, a atriz prometeu que “nunca haverá uma razão” para que o casal se divorcie oficialmente e, desde então, não tem “conseguido quebrar essa promessa”, diz citada pelo jornal britânico. Desta forma admite que, tanto ela como Will, irão “trabalhar para ultrapassar tudo” o que se colocar entre a relação de ambos.

Jada contou ainda à revista “People” na quarta-feira que o casal tem feito “muitos esforços em conjunto na relação” nos últimos tempos, e aponta que ambos têm “um amor profundo um pelo outro”. “Vamos ver como é que esse amor se traduz na nossa relação“, afirma.