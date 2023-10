Se as atenções no recente evento da Kia, denominado EV Day, estavam centradas no EV5, o SUV eléctrico que será ligeiramente mais pequeno do que o já conhecido EV6 e que ali foi pela primeira vez mostrado ao público já na versão definitiva, não faltou quem só tivesse olhos para os ainda protótipos EV3 e EV4. A explicação terá de ser atribuída à maior ousadia das linhas, tanto no SUV como na berlina.

O interior do EV3 4 fotos

Este construtor sul-coreano tem ambições consideráveis para os seus veículos eléctricos, desejando atingir 1 milhão de unidades vendidas até 2026, para depois superar a fasquia dos 1,6 milhões em 2030. E um dos modelos com que conta para aumentar a sua penetração no mercado é o EV3, um SUV compacto que deverá chegar ao mercado em 2024 e que nos EUA será comercializado por valores a partir de 35.000 dólares. Com linhas atraentes e menos volumoso do que o EV5, não só por pertencer a um segmento inferior, mas também para parecer mais dinâmico e mais aerodinâmico, o SUV tem tudo para usufruir de uma carreira de sucesso no Velho Continente.

O Kia EV4 será uma berlina e o primeiro modelo eléctrico da marca que não é SUV 7 fotos

Igualmente curioso em termos estéticos é o EV4, que surge como uma berlina, mas com ar musculado graças aos alargamentos dos guarda-lamas, copiando-se a solução preconizada pelo EV3. Os EV3 e EV4 serão produzidos sobre a plataforma E-GMP, a mesma que já é utilizada pelo EV6, o que lhes deverá permitir recorrer ao mesmo tipo de mecânicas e baterias, que hoje oferecem 58 kWh e 77 kWh.

A Kia revelou também imagens do interior de ambos os modelos, com soluções demasiado futuristas para passarem à produção de imediato. Ainda assim, nota-se a inspiração do ecrã no utilizado pelo EV6, com as linhas clean a reforçarem a sensação de espaço a bordo. Se o EV3 é esperado para 2024 e o EV5 está agendado para 2025, a data para a introdução no mercado do EV4 não foi avançada pelo construtor.