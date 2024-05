O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encorajou esta quinta-feira os portugueses a exercerem o voto antecipado ou em mobilidade nas eleições europeias, apelando a que “não deixem de votar”.

Em declarações à imprensa depois de ter participado numa conferência sobre o «Estado da União» Europeia realizada no Instituto Universitário Europeu de Florença, Itália, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que nas eleições de 9 de junho se repitam “dois fenómenos novos” que ocorreram nas legislativas de março passado.

“Devo dizer que tive uma grande alegria nas últimas eleições legislativas, porque, invertendo uma tendência, nós tivemos de repente dois fenómenos novos: primeiro, a taxa de abstenção que baixou para 33%. Não tínhamos disso em legislativas há muito tempo. Segundo, os jovens a votarem em massa”, começou por notar.

“Eu daqui, ironicamente, faço um apelo para que os portugueses, ou votem antecipado, como eu — porque no dia 9 estou ocupado com a celebração do 10 de junho — , ou votem em mobilidade, que é no próprio dia 9 de junho, onde quer que se encontrem, tentem votar, não podendo votar naquele que é o seu local normal de voto, naquele que é o mais acessível”, disse, acrescentando que o importante é que “não deixem de votar”.

“Habituem-se a votar, porque isso é que é normal em democracia e isso era muito normal no começo da democracia portuguesa”, completou.

As eleições europeias realizam-se entre 6 e 9 de junho nos 27 Estados-membros da União Europeia, decorrendo o ato eleitoral em Portugal no dia 9