A Câmara dos Representantes norte-americana continua sem líder após o congressista Republicano Jim Jordan, aliado do ex-presidente Donald Trump, voltar a não conseguir o número de votos necessários para ser eleito.

Jordan conseguiu ainda menos votos do que na primeira votação, que decorreu na tarde de terça-feira, com 22 congressistas Republicanos a não apoiarem o aliado de Trump, que com 199 votos voltou a ficar aquém dos 217 votos necessários para a eleição.

Num momento em que os Republicanos têm maioria na câmara baixa do Congresso, o candidato Democrata, Hakeem Jeffries, voltou a receber o apoio total do seu partido — 212 votos.