Não há acordo sobre formação de professores. Desde o último encontro, o Ministério da Educação melhorou a proposta apresentada aos sindicatos de professores, mas isso não foi suficiente para firmar um acordo na negociação suplementar sobre formação de futuros docentes. A FNE, a primeira federação a ser recebida esta segunda-feira pela equipa do ministro João Costa, pediu à tutela que a negociação continuasse, mas não recebeu qualquer sinal de que o pedido vá ser aceite.

O documento — que segundo a FNE foi entregue já depois de a reunião ter começado — é o terceiro a ser apresentado pela tutela desde que as rondas negociais arrancaram em setembro. Desta vez, a melhoria apontada está relacionada com os professores com habilitação própria, aqueles que são vistos por diretores e sindicatos como docentes com menores qualificações e que só podem dar aulas através de uma contratação de escola (ou seja, quando a lista “oficial”, a de professores graduados, não dá resposta às necessidades das escolas).

