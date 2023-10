Esta terça-feira queremos saber a sua opinião sobre o antissemitismo e a ameaça que paira sobre o Ocidente. Makhatchkala é uma cidade de que poucos teríamos ouvido falar até domingo passado, altura em que a notícia de que um avião vindo de Israel ia aterrar no seu aeroporto foi suficiente para levar uma multidão em fúria a invadir a pista enquanto gritava slogans antissemitas. Estamos a falar da capital do Daguestão, uma república de maioria islâmica que integra a Rússia. Putin já disse que a culpa era da Ucrânia, o que nem será uma novidade, mas seja como for este incidente chama a atenção para outros que se têm multiplicado na Europa e nos Estados Unidos, onde é difícil distinguir o que são críticas ao Estado de Israel do que são manifestações anti-judaicas. Tudo isto acontece na sequência de um 7 de Outubro que nos fez lembrar massacres de outros tempos, e que aos judeus recordaram os horrores do Holocausto. A pergunta que fica: Devemos ou não preocupar com um regresso do antissemitismo?

