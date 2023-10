A Toyota é reconhecida como um dos construtores de automóveis mais fiáveis do mundo e se há modelo que dura, dura e dura é o Land Cruiser. O jipe nipónico surgiu em 1951 e, desde então, cativou mais de 11,3 milhões de clientes por esse mundo fora, atraindo sobretudo entusiastas do todo-o-terreno radical que não gostam de se sentir limitados na superação dos mais inóspitos desafios. Mas porque nada impede que o bom seja melhor, quando a marca japonesa apresentou a nova geração do seu icónico todo-o-terreno, em Agosto, fê-lo com a promessa de que o Land Cruiser vai manter o seu ADN, mas robustecer o desempenho dentro e fora de estrada com o recurso a novas tecnologias. O que não se sabia é que o modelo pode sair de fábrica sem a tradicional pedaleira, passando o condutor a travar e acelerar no… volante!

A novidade foi revelada no Salão de Tóquio, o certame dedicado à mobilidade que está a decorrer no Japão até 5 de Novembro, onde a Toyota apresentou um novo esquema de direcção. Apelidado de “NEO”, tem a particularidade de ter um volante que assume as funções tradicionalmente associadas ao guiador de uma moto, isto é, acelera e trava.

A mais recente geração do Land Cruiser vai chegar a Portugal no final do primeiro semestre de 2024 18 fotos

O curioso é que a marca fez acompanhar a revelação deste novo volante de uma fotomontagem que tem por base nada mais nada menos que o Land Cruiser que vai chegar aos concessionários no próximo ano (em Portugal, as primeiras unidades do SUV nipónico são aguardadas em Junho). Mais curioso ainda é o facto de o concept da pick-up eléctrica EPU, o único cujo interior foi revelado, também integrar o volante NEO. Sucede que, ao que o Observador apurou, apesar de a informação ainda continuar a ser muito escassa, enquanto a EPU e o Land Cruiser eléctrico ainda vão demorar uns anos a passar de protótipos a modelos de produção, este novo volante será uma alternativa “muito mais imediata”. Até porque, a Lexus já inventou esta “roda”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Recorde-se que este tipo de solução surgiu no SUV eléctrico RZ, que nalguns mercados pode propor um volante tipo manche de avião by wire, à semelhança da Tesla com os Model S e o X. Segundo nos disseram, embora esta informação esteja sujeita a confirmação oficial, o que potencialmente acontecerá já no próximo Fórum Kenshiki, não será complicado para a Toyota fazer o NEO steer, partindo do esquema by wire que o grupo já possui, com a evolução a resumir-se à incorporação do travão e do acelerador na lateral direita do Yoke.

A imprensa norte-americana vai na mesma linha e avança que a nova geração do Land Cruiser vai chegar aos concessionários locais no próximo ano propondo o volante NEO em alternativa ao tradicional. Algo que, conforme frisa a Toyota, permitirá que mesmo pessoas com deficiência ou limitações nos membros inferiores possam não só conduzir, como aceder a bordo de forma mais fácil, pois não estão lá os pedais a estorvar. Isto se o cliente preferir este opcional que, naturalmente, vai começar por ser introduzido nos países em que a legislação não constitui um obstáculo à nova tecnologia da Toyota.

Recorde-se que a Mazda, um outro construtor japonês, mas bem mais pequeno que a Toyota, já disponibiliza alternativas à pedaleira em alguns mercados e em alguns modelos da sua gama, montando em fábrica, a pedido do cliente, um manípulo junto à consola central que permite operar o veículo sem ter que exercer pressão no travão ou no acelerador.