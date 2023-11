Numa manobra surpreendente e sem que ninguém estivesse à espera, Oliver Kahn foi despedido do cargo de CEO do Bayern Munique no final da temporada passada. Em conjunto com Hasan Salihamidžić, outro antigo jogador dos bávaros que era agora diretor desportivo, o histórico guarda-redes alemão deixou a cúpula do clube e seguiu em frente. E só agora se sabe para onde.

Depois de vários meses em que o futuro de Oliver Kahn era completamente desconhecido, o próximo passo do antigo internacional alemão já foi divulgado: aos 54 anos, vai ser mental coach e é o mais recente orador do curso online “Meet Your Master”. De acordo com o site oficial da plataforma fundada pelo ator alemão Heiner Lauterbach, Kahn gravou todas as lições durante o mês de outubro e vai focar-se essencialmente no tema da força de vontade.

Willpower, motivation and persuasiveness are the core components of my upcoming contribution to

Meet Your Master, a platform hosted by Viktoria and Heiner Lauterbach. Stay tuned for some previews of this project which will be released by the end of 2023. ????… pic.twitter.com/7W3d3Zgxdy — Oliver Kahn (@OliverKahn) November 3, 2023

O ex-guarda-redes é assim o mais recente nome ligado ao desporto a juntar-se à iniciativa “Meet Your Master”, que já conta com palestras de Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, antigo médico do Bayern Munique, e Malaika Mihambo, campeã olímpica do salto em comprimento. De acordo com a imprensa alemã, é ainda expectável que Jürgen Klopp também colabore com a plataforma num futuro próximo.

Desde que saiu do Bayern Munique, em maio deste ano, Oliver Kahn foi essencialmente associado ao futebol da Arábia Saudita: chegou a falar-se na possibilidade de integrar a direção do Al Hilal de Jorge Jesus, sendo que no recente mês de outubro esteve em Riade e até visitou as instalações do Al Nassr, tirando fotografias com Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

A decisão de despedir o antigo guarda-redes surgiu essencialmente pela eliminação do Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça da Alemanha na época passada, para além da demissão de Julian Nagelsmann e consequente contratação de Thomas Tuchel a poucos jogos do fim da temporada. Na altura, em maio, o presidente dos bávaros explicou que foi impossível chegar a acordo com Oliver Kahn.

“Eu e o Uli Hoeness [presidente honorário] falámos com o Hasan e o Oliver, porque queríamos conversar com as duas pessoas em questão com antecedência suficiente e para que tivessem tempo para lidar com isto, mas também por respeito a dois ícones do Bayern Munique. O Hasan aceitou muito bem. Tivemos a mesma conversa com o Oliver, mas infelizmente não correu tão bem. Ele estava muito emocional e não chegámos a acordo para uma rescisão amigável. Na noite seguinte convocámos uma reunião extraordinária com a administração e decidimos demiti-lo”, explicou Herbert Hainer.