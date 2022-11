Depois de projetos na Europa, a tecnologia para supermercados autónomos da startup portuguesa Sensei vai chegar à América Latina. A cadeia de supermercados brasileira Muffato adotou a plataforma de inteligência artificial da empresa, dizendo adeus a caixas, filas ou processos de digitalização de códigos de barras.

Em comunicado, a Sensei explica que esta tecnologia vai estar disponível na loja Muffato Go, que abre ao público a 4 de novembro, em Curitiba, no Brasil. A empresa nota que esta promete ser a primeira loja do género no Brasil e na América Latina.

Esta é a primeira implementação da Sensei no mercado da América Latina, algo que a empresa acredita que vá “abrir as portas para a expansão” neste ponto do globo.

O grupo Muffato é a sexta maior cadeia de supermercados no Brasil, com presença nas regiões do Paraná e São Paulo.

A solução implementada nesta loja funcionará da mesma forma que o espaço do Continente, em Lisboa, inaugurado em 2021. Entra-se com uma aplicação, que gera um QR Code que permite aceder à loja. Os clientes têm apenas de escolher os produtos que querem e sair da loja. A conta é debitada através da forma de pagamento que está associada à aplicação.

A empresa instala uma rede de sensores que permite acompanhar as interações que são feitas com cada produto, num total de 250 metros quadrados. A Sensei frisa que a privacidade dos clientes é tida em conta enquanto são feitas as compras.

“Entrar no Brasil, um dos maiores mercados de retalho em todo o mundo, é um marco decisivo na expansão da Sensei”, explica Vasco Portugal, CEO e co-fundador da Sensei, em comunicado. “Estamos entusiasmados com o impacto que podemos gerar ao trazer um novo nível de conveniência para os consumidores das lojas neste país, e de toda a região da América Latina, através da tecnologia autónoma. É uma honra fazer esta parceria com o Grupo Muffato e abrir ao público aquele que é o primeiro supermercado totalmente autónomo no Brasil”.

“A nossa nova loja Muffato Go é um enorme passo para o retalho no Brasil. A tecnologia pioneira da Sensei permite que o Grupo Muffato entregue uma das experiências de compra mais inovadoras e modernas, permitindo que os membros da equipa fiquem disponíveis para ajudar os clientes em loja”, refere Everton Muffato, CEO do grupo brasileiro.

A Sensei foi criada em 2017 e desde então já arrecadou 6,1 milhões de euros em financiamento. Esta semana, foi anunciada como a primeira scaleup a integrar o programa Scaling Up da Fábrica de Unicórnios.