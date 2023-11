Marcelo vai dissolver o Parlamento como queria, mas não com todo o apoio que pensou que podia ter. O Presidente da República fez as contas e esperava que o Conselho de Estado desse parecer favorável à dissolução, mas a ausência de Miguel Albuquerque ditou um empate entre conselheiros de Estado: 8-8. Sem a presença de António Damásio, o voto do líder do PSD/M seria suficiente para aquele órgão validar (de forma não vinculativa) a dissolução , mas Albuquerque, que se encontra a representar a Madeira nas Ilhas Canárias, não se ligou à reunião.

À direita conta-se que o líder madeirense terá tido um problema técnico que não permitiu a ligação à reunião que acontecia no Palácio de Belém, em Lisboa. Já à esquerda especula-se que a sua ausência pode ter sido estratégica. A verdade é que Miguel Albuquerque não tem maioria na Região Autónoma e acabou por evitar ter de tomar uma posição que vai contra o cumprimento de mandatos e a favor de antecipação de eleições.

O Presidente falou, na comunicação ao País, sobre o “empate” no Conselho de Estado (8 contra 8), que considerou uma posição “não favorável à dissolução”. Os conselheiros da área política do PS votaram contra a dissolução: o primeiro-ministro António Costa, o presidente do PS, Carlos César, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, o antigo candidato presidencial António Sampaio da Nóvoa e o histórico socialista Manuel Alegre (ambos nomeados pelo PS).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.