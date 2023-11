Nos últimos anos, o mundo editorial tem apostado as fichas na viagem de Ludmila Ulitskaya para o Ocidente. Escritora russa de mão rija, Ulitskaya tem usado o terreno literário para a exploração dos conflitos civilizacionais contemporâneos. Depois da primeira publicação, em 2007, com selo da Campo das Letras, a Cavalo de Ferro tem vertido a obra para português europeu, obra essa que já tem traduções para mais de 40 línguas.

Há não muito tempo, escrevemos aqui sobre Medeia e os seus filhos, romance em que a autora mostra o mundo a partir de uma casa. Com uma personagem ampla a funcionar como pedra de toque, vê-se o mundo a partir do indivíduo, estando Ulitskaya activamente a manter acesa essa parte da tradição russa: o leitor, deixando-se enganado, pode julgar que segue a vida de alguém; em vez disso, os traços constitutivos da personagem exploram os biográficos e a densidade psíquica e social mostram tanto alguém como alguém no contexto do seu mundo.

Neste Mentiras de Mulher, temos outra estratégia ficcional, e o mesmo efeito. Facilmente este romance poderia transformar-se num conjunto de contos. O seu eixo condutor é Génia, e é ela que permite criar um todo orgânico entre tantas histórias que tocam em tantos pontos – sem ela, teríamos um conjunto de mosaicos – belo; ainda assim, um conjunto de mosaicos. A personagem de Génia agarra o leitor – intelectual soviética, mãe, atrai, como uma romancista, as histórias das mulheres com quem se cruza, que aqui equivale a confidências e inconfidências. Ao mesmo tempo que Génia as ouve, o leitor lê-as, o que faz com que a informação chegue aos dois planos em simultâneo. O leitor, claro, para lá das suas impressões sobre o que lê em discurso directo, ainda tem acesso ao fluxo de pensamento de Génia sobre a informação a que acede. Através desta estratégia, a autora cria acção por parte de quem lê, já que não há uma leitura acrítica. Em vez disso, há o confronto permanente, o paralelismo permanente com uma personagem com acção na história – essa, que, longe de ser omnisciente, se vai deixando enganar como o leitor. Este acesso a Génia, e o mesmo plano temporal, permitem ao leitor a construção de empatia, a sensação de que não há uma volta esperta que o vá manipular. Não que não exista, claro, mas existe por via autoral. A questão é que, como Ulitskaya vai criando a narrativa em torno de Génia, ainda que esta, na maior parte do texto, seja ouvinte, quase recipiente das histórias, é em relação a ela, e não à própria autora, à própria manipulação autoral, que o leitor vai formando a leitura.

