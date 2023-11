As últimas semanas trouxeram o golo 400 de Cristiano Ronaldo depois dos 30 anos, num carimbo impressionante da longevidade do avançado português e da certeza absoluta de que viveu muitos dos melhores dias da carreira numa altura em que muitos decidem deixar os relvados. Aos 38 anos e na Arábia Saudita, Ronaldo está a voltar aos números de outros tempos: e já obriga a comparações óbvias com o momento que atravessava há cerca de um ano.

No final de 2022, o capitão da Seleção Nacional estava em rota de colisão total e pública com Erik ten Hag, já não era titular do Manchester United e acabou por dar uma polémica entrevista a Piers Morgan. No Mundial do Qatar, não fez parte do onze inicial de Portugal nos oitavos e nos quartos de final, acabando em lágrimas na eliminação contra Marrocos antes de surpreender o mundo inteiro ao assinar pelo Al Nassr à beira do novo ano.

No final de 2023, Cristiano Ronaldo continua a ser presença incontestada nas convocatórias da Seleção Nacional mesmo com a saída de Fernando Santos e a entrada de Roberto Martínez e deu um contributo inegável para o apuramento para o Euro 2024 com pleno de vitórias. Na Arábia Saudita, para além de ter titular indiscutível e capitão da equipa de Luís Castro, leva agora 22 golos em 23 jogos em todas as competições e é atualmente o melhor marcador do Campeonato.

Neste contexto e depois de ter sido poupado durante a semana no jogo contra o Al Duhail, no Qatar e a contar para Liga dos Campeões asiática, o avançado português voltava ao onze do Al Nassr na visita deste sábado ao Al Wehda — e tinha de vencer para continuar a quatro pontos da liderança do Al Hilal de Jorge Jesus, podendo ainda aproveitar o empate do Al Ahli para se distanciar da equipa de Mahrez e companhia. Para além de Ronaldo, Luís Castro lançava Mané, Otávio, Talisca e Alex Telles, com o ex-Manchester United Odion Ighalo a ser titular do outro lado.

Em Meca, no King Abdulaziz Stadium, o Al Nassr inaugurou o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial por intermédio de um livre direto de Alex Telles, que se estreou a marcar na Arábia Saudita (11′). A equipa de Luís Castro aumentou a vantagem ainda na primeira parte, através de um cabeceamento de Al-Amri após um cruzamento de Brozovic na sequência de um canto curto (39′), e foi para o intervalo a vencer ao Al Wehda num jogo onde estava a ser mais eficaz do que propriamente a realizar uma grande exibição.

Ninguém fez substituições ao intervalo e Cristiano Ronaldo acabou por marcar logo nos primeiros minutos da segunda parte: o avançado português aproveitou um erro gigantesco da defesa do Al Wehda e atirou certeiro na cara do guarda-redes (49′), com o lance a ser tão surpreendente que até apanhou distraída a realização da transmissão televisiva, que não mostrou o golo em direto e só o reproduziu nas repetições.

Talisca também marcou à passagem da hora de jogo, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Ronaldo (62′) e Luís Castro mexeu pouco depois, trocando Al-Najei por Seko Fofana para lançar Ghareeb já perto do fim. O Al Nassr ameaçou a goleada com várias oportunidades nos últimos minutos, o Al Wehda ainda reduziu a desvantagem por intermédio de Anselmo (81′) e Ghareeb teve um golo anulado já nos descontos (90+7′).

A equipa de Cristiano Ronaldo somou a sétima vitória consecutiva em todas as competições e a quarta no Campeonato e continua a quatro pontos da liderança do Al Hilal de Jorge Jesus na antecâmara da pausa para os compromissos das seleções nacionais.