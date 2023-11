O vice-presidente sénior do VW Group of America, Reinhard Fischer, afirmou numa entrevista à Reuters que a sua principal marca está a preparar um modelo eléctrico mais acessível para atacar o mercado do outro lado do Atlântico. De recordar que o VW ID.3 não foi projectado como um modelo global, estando previsto ser apenas comercializado na Europa, pelo que os norte-americanos têm uma oferta que começa no ID.4, proposto por valores que arrancam nos 39 mil dólares.

De acordo com Fischer, dentro de três a quatro anos surgirá no mercado um novo eléctrico por menos de 35.000 dólares. E terá que ser substancialmente menos para que a diferença para o ID.4 seja palpável, mas também não poderá ser muito mais pequeno, uma vez que o ID.4 possui um comprimento de 4,58 metros e o ID.3 de 4,26 metros, sendo que este último modelo foi considerado demasiado pequeno para os EUA.

O novo eléctrico compacto deverá ser produzido nos EUA ou, o mais provável, no México, para usufruir dos menores custos da mão-de-obra. Paralelamente, o grupo germânico pretende construir uma fábrica nas proximidades para a produção de células para baterias, de forma a usufruir dos incentivos dados pelos americanos a este tipo de investimentos.

Resta aguardar que a produção do novo modelo se confirme, bem como se poderá ser enviado para a Europa, seguindo uma trajectória similar à do Ford Mustang, também fabricado no México e daí exportado para os EUA e para os mercados europeus.