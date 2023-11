O Benfica e o Sporting defrontaram-se no Estádio da Luz. À entrada para a jornada 11 da Primeira Liga, a liderança do campeonato estava em discussão. Gyokeres inaugurou o marcador em cima do intervalo, colocando os leões na frente em casa do rival. No início da segunda parte, os leões sofreram um contratempo. Gonçalo Inácio foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o conjunto verde e branco desfalcado. Apesar de jogar cerca de 39 minutos em superioridade numérica, o Benfica não conseguiu criar o mesmo número de ocasiões de perigo na segunda parte que teve na primeira. Ainda assim, o período de descontos tinha uma surpresa reservada. Quando as cabeças dos encarnados olhavam para o chão em sinal de desalento, a equipa de Roger Schmidt conseguiu marcar dois golos nos descontos e vencer.

O clube da Luz acabou por conseguir chegar ao 2-1, somando três pontos contra o rival. Benfica e Sporting dividem agora a liderança da Primeira Liga com 28 pontos. O primeiro lugar é ocupado pelos encarnados devido à vantagem no confronto direto. Seguem-se jogos para a Taça de Portugal. Os encarnados recebem o Camacha/Famalicão e os leões o Dumiense/CJP II.