O Tribunal de Vila Real começa a julgar a 8 de janeiro um homem acusado do crime de homicídio qualificado, depois de ter atropelado um septuagenário, em Chaves, provocando-lhe a morte, divulgou a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Segundo a informação publicada na página “online” da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o arguido está acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de homicídio qualificado, tendo agido com “o intuito de se vingar da vítima por esta ter istaurado contra si uma ação judicial na qual haviam sido apreendidos os dois tratores” do suspeito.

O crime aconteceu pelas 9:20, em 6 de janeiro de 2023, numa das freguesias do município de Chaves.

O MP considerou “suficientemente indiciado” que o suspeito “encontrando-se ao volante de um veículo automóvel e ao avistar a vítima que se encontrava apeada junto a um outro veículo automóvel, fez com que o veículo por si conduzido embatesse no corpo da vítima”.

Após o embate, segundo a acusação, o arguido “prosseguiu a sua marcha, entalando a vítima entre os dois veículos automóveis, projetando-a cerca de três metros”, tendo, de seguida, “acelerado o veículo que conduzia pondo-se em fuga”.

O MP informou que, em consequência do embate, “a vítima sofreu graves lesões em diversas partes do corpo, nomeadamente pélvicas que foram causa direta da morte”.

A vítima tinha 78 anos e acabou por morrer já no hospital.

De acordo com a acusação, o caso estará relacionado com uma ação judicial, instaurada pela vitima contra o arguido em 1996, para pagamento de uma dívida e, na sequência da qual, em 1997 foram penhorados dois tratores pertença do arguido.

O MP disse que esta ação terminou em dezembro de 1997 com o pagamento por parte do arguido da quantia em dívida, tendo sido ordenado o levantamento da apreensão dos referidos tratores.

O arguido, que tinha 66 anos quando foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em fevereiro, encontra-se em prisão preventiva a aguardar o julgamento, que tem início marcado para 08 de janeiro, no tribunal coletivo de Vila Real.

Após o atropelamento, a PSP de Chaves tomou conta da ocorrência e a investigação transitou, depois, para o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ.